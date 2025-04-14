Днепр (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
242,15
Экономия при брони: -16,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
226,90
Экономия при брони: -8,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
226,90
Экономия при брони: -8,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
250,59
Экономия при брони: -33,99 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,79
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
239,65
Экономия при брони: -23,16 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
237,95
Экономия при брони: -12,46 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
239,56
Экономия при брони: -14,14 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
242,17
Экономия при брони: -16,75 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
193,34
Экономия при брони: -13,24 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
225,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
254,59
Экономия при брони: -18,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
247,16
Экономия при брони: -29,84 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, пер. Парусный, 5-А
4.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
244,56
Экономия при брони: -14,41 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
218,37
Экономия при брони: -14,59 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
237,86
Экономия при брони: -12,39 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм