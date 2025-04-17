Винница (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
181,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40
Экономия при брони: -10,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,30
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
246,28
Экономия при брони: -30,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
224,08
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 107
4.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
181,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
М.т.к.
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 46
3.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
58.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 114
67.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 110
67.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
67.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
190,50
Экономия при брони: -5,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
74.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Здоровья, 2/40
74.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
200,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Здоровья, 1
74.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,30
Экономия при брони: -6,40 грн