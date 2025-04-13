Харьков (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
225,67
Экономия при брони: -7,25 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 27 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 127-А
3.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
228,51
Экономия при брони: -15,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
228,55
Экономия при брони: -32,08 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
5.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм