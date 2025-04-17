Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Городская семейная аптека
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
64.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
201,88
Экономия при брони: -12,83 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
252,88
Экономия при брони: -28,52 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
200,39
Экономия при брони: -11,34 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
200,26
Экономия при брони: -11,21 грн
Аптека 9-1-1
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 120
66.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
198,38
Экономия при брони: -9,33 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126
66.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 91/1
73.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Калита, ул. Мира, 45
85.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Ичня, ул. Воскресенская, 28
104.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Вета
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм