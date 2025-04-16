Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40
Экономия при брони: -40,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
200,64
Экономия при брони: -11,59 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
251,33
Экономия при брони: -29,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
225,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
199,60
Экономия при брони: -10,55 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
232,54
Экономия при брони: -11,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
200,22
Экономия при брони: -11,17 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
227,62
Экономия при брони: -29,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
199,86
Экономия при брони: -10,81 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
250,35
Экономия при брони: -39,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
214,06
Экономия при брони: -16,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
200,28
Экономия при брони: -11,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
198,11
Экономия при брони: -9,06 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
236,59
Экономия при брони: -20,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40
Экономия при брони: -40,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
189,43
Экономия при брони: -9,33 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
232,35
Экономия при брони: -15,74 грн