Киев
Гик® (Gik)

Гик® (Gik)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 12 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
164,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
138,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
186,48 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
207,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
251,23
Экономия при брони: -36,23 грн
215,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
152,35 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
172,93 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
217,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
152,35 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
172,70 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
174,10 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
188,75
Экономия при брони: -8,65 грн
180,10 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
200,01
Экономия при брони: -10,96 грн
189,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
186,07 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
243,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
211,50 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
186,99
Экономия при брони: -6,89 грн
180,10 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
234,41
Экономия при брони: -8,85 грн
225,56 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
182,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
8.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
152,35 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
193,40
Экономия при брони: -13,30 грн
180,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
211,50 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 50 мин
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 16
56.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
201,06
Экономия при брони: -12,01 грн
189,05 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 50 мин
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
152,35 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
172,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
62.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40
Экономия при брони: -7,60 грн
182,80 грн
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