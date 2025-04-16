Николаев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
251,23
Экономия при брони: -36,23 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
188,75
Экономия при брони: -8,65 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
200,01
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
186,99
Экономия при брони: -6,89 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
234,41
Экономия при брони: -8,85 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
8.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
193,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 50 мин
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 16
56.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
201,06
Экономия при брони: -12,01 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 50 мин
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
62.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40
Экономия при брони: -7,60 грн