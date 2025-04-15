Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
181,35
Экономия при брони: -11,35 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
216,12
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
181,35
Экономия при брони: -14,35 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
219,99
Экономия при брони: -7,99 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,09
Экономия при брони: -25,19 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
237,31
Экономия при брони: -24,41 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
247,62
Экономия при брони: -11,16 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Синельниково, ул. Мира, 52
57.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
63.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Днепр, просп. Героев, 3
63.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
241,31
Экономия при брони: -15,75 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Поля Александра, 92
66.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
212,81
Экономия при брони: -9,43 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
66.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
225,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
66.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
254,42
Экономия при брони: -43,28 грн
Аптека копейка
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
215,52
Экономия при брони: -12,41 грн
Аптека оптовых цен
Никополь, просп. Трубников, 85
67.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Никополь, просп. Трубников, 85
67.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм