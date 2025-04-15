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Гик® (Gik)

Гик® (Gik)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
109,80 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
205,85 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
205,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
194,77 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
114,60 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,00
Экономия при брони: -29,00 грн
209,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
181,35
Экономия при брони: -11,35 грн
170,00 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
216,12
Экономия при брони: -4,12 грн
212,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
181,35
Экономия при брони: -14,35 грн
167,00 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
219,99
Экономия при брони: -7,99 грн
212,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,09
Экономия при брони: -25,19 грн
212,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
237,31
Экономия при брони: -24,41 грн
212,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
247,62
Экономия при брони: -11,16 грн
236,46 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Мира, 52
57.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
228,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
217,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
63.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
217,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
63.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
241,31
Экономия при брони: -15,75 грн
225,56 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
66.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
212,81
Экономия при брони: -9,43 грн
203,38 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
66.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
225,00
Экономия при брони: -16,00 грн
209,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
66.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
254,42
Экономия при брони: -43,28 грн
211,14 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
215,52
Экономия при брони: -12,41 грн
203,11 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Никополь, просп. Трубников, 85
67.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
242,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Никополь, просп. Трубников, 85
67.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
78,96 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
190,66 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
193,89 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
243,33 грн
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