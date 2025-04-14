Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
253,21
Экономия при брони: -30,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Судостроительная, 1
7.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 66
10.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Архитекторская, 22
11.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
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Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Черноморск, просп. Мира, 37
21.1 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
32.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Южное, ул. Химиков, 22/3
35.5 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
109.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
109.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
191,72
Экономия при брони: -11,62 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
109.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
111.6 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
111.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм