Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40
Экономия при брони: -16,00 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,30
Экономия при брони: -20,00 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
254,07
Экономия при брони: -33,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Пульс
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,30
Экономия при брони: -20,00 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
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D.s.
Закрыто
Открывается через 43 мин
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 22-А
15.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
15.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40
Экономия при брони: -8,00 грн
Пульс
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 7
15.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Ощад аптека
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
15.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Щирец, ул. Вокзальная, 6-Б
24.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
181,30
Экономия при брони: -6,90 грн
Пульс
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
53.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 43 мин
Мостиска, пл. Рынок, 15/7
62.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Д
69.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,30
Экономия при брони: -20,00 грн
Эко аптека
Закрыто
Открывается через 43 мин
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Борислав, ул. Поток, 12
75.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
Эко аптека
Закрыто
Открывается через 43 мин
Броды, ул. Золотая, 13
85.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм