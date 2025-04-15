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Гик® (Gik)

Гик® (Gik)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Львов
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40
Экономия при брони: -16,00 грн
174,40 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,30
Экономия при брони: -20,00 грн
218,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
187,30 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
235,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
159,97 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
254,07
Экономия при брони: -33,20 грн
220,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
145,09 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
219,00 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
195,43 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
233,12 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,30
Экономия при брони: -20,00 грн
218,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
226,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
208,80 грн
В городах рядом
D.s.
Закрыто
Открывается через 43 мин
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 22-А
15.7 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
182,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
15.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40
Экономия при брони: -8,00 грн
182,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 7
15.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
15.9 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
190,40
Экономия при брони: -8,00 грн
182,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Щирец, ул. Вокзальная, 6-Б
24.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
181,30
Экономия при брони: -6,90 грн
174,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
53.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 43 мин
Мостиска, пл. Рынок, 15/7
62.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
216,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Д
69.3 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
238,30
Экономия при брони: -20,00 грн
218,30 грн
Эко аптека
Закрыто
Открывается через 43 мин
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
221,70 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Борислав, ул. Поток, 12
75.8 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
178,16 грн
Эко аптека
Закрыто
Открывается через 43 мин
Броды, ул. Золотая, 13
85.2 км
Гик® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
168,10 грн
Гик® раствор для инфузий бутылка 100 мл №1
Юрия-Фарм
177,10 грн
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