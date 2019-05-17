Генсулин Р (Gensulin R) (168689) - инструкция по применению ATC-классификация
Генсулин Р инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: рекомбинантный инсулин человека 100 ЕД;
1 мл раствора содержит рекомбинантного инсулина человека 100 ЕД;
вспомогательные вещества: м-крезол, глицерин, кислота хлористоводородная (разбавленная), натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: бесцветный прозрачный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Противодиабетические средства. Инсулины и аналоги. Инсулины и аналоги для инъекций короткого действия. Инсулины человека.
Код АТС А10A В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Генсулин Р — препарат рекомбинантного инсулина человека, полученного методом генной инженерии с использованием генетически модифицированного, но не патогенного штамма E.соli. Инсулин является гормоном, который продуцируется клетками поджелудочной железы. Инсулин принимает участие в обмене углеводов, белков и жиров, способствуя, в частности, снижению концентрации глюкозы в крови. Инсулин проявляет несколько анаболических и антикатаболических свойств в зависимости от типа ткани. В мышечной ткани инсулин увеличивает синтез гликогена, жирных кислот, глицерина и белков. Это повышает поглощение аминокислот и одновременно снижает интенсивность гликогенолиза, глюконеогенеза, кетогенеза, липолиза, катаболизма белка и потребления аминокислот. Дефицит инсулина в организме является причиной сахарного диабета. Инсулин, вводимый путем инъекции, действует так же, как и гормон, продуцируемый организмом.
Фармакокинетика.
Генсулин Р начинает действовать в течение 30 минут после введения; максимум действия наблюдается 1 — 3 часов, а продолжительность действия составляет до 8 часов и зависит от величины дозы. У здоровых людей до 5% инсулина связано с белками крови. Констатировано наличие инсулина в цереброспинальной жидкости в концентрациях, составляющих примерно 25% от концентраций, обнаруженных в сыворотке крови.
Инсулин метаболизируется в печени и почках. Незначительные количества метаболизируются в мышцах и жировой ткани. У больных сахарным диабетом метаболизм проходит, как и у здоровых лиц. Инсулин выводится почками. Следовые количества выделяются с желчью. Продолжительность полувыведения человеческого инсулина составляет около 4 минут. Заболевания почек и печени могут задерживать выделение инсулина. У лиц пожилого возраста выделение инсулина происходит медленнее и время сахароснижающего действия лекарственного средства удлиняется.
Показания
Лечение больных сахарным диабетом, требующее применения инсулина.
Противопоказания
Гипогликемия. Повышенная индивидуальная чувствительность к лекарственному средству Генсулин Р и каким-либо его компонентам, за исключением случаев применения в качестве десенсибилизирующей терапии.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Следует информировать врача о любом сопутствующем лечении, осуществляемом вместе с применением человеческого инсулина.
Генсулин Р не следует смешивать с инсулинами животного происхождения, а также с биосинтетическими инсулинами других производителей. Многие лекарственные средства (в частности, некоторые гипотензивные и сердечные средства, лекарственные препараты, снижающие уровень липидов в сыворотке крови, препараты, применяемые при заболеваниях поджелудочной железы, некоторые антидепрессанты, противоэпилептические средства, салицилаты, антибактериальные препараты, пероральные контрацептивы) могут воздействовать на эффективность инсулинотерапии.
Лекарственные средства и вещества, повышающие действие инсулина: β-адренолитики, хлорохин, ингибиторы конвертазы ангиотензина, ингибиторы МАО (антидепрессанты), метилдопа, клонидин, пентамидин, салицилаты, анаболические стероиды, циклсульфонидиды, циклофосифамиды, циклофосиды.
Лекарственные средства, снижающие действие инсулина: дилтиазем, добутамин, эстрогены (также пероральные контрацептивы), фенотиазины, фенитоин, гормоны поджелудочной железы, гепарины, кальцитонин, кортикостероиды, антивирусные лекарственные средства, применяемые при лечении ВИЧ-инфекции, ниацин, тиазидные диуретики.
Потребность в инсулине может возрастать при применении лекарственных препаратов с гипергликемической активностью, таких как глюкокортикоиды, гормоны щитовидной железы и гормон роста, даназол, β2-симпатомиметики (например, ритодрин, сальбутамол, тербуталин), тиазиды.
Потребность в инсулине может уменьшаться при применении лекарственных средств с гипогликемической активностью, таких как пероральные гипогликемические препараты, салицилаты (например ацетилсалициловая кислота), некоторые антидепрессанты (ингибиторы моноаминоксидазы), некоторые ингибиторы ангиотензинпревращающих ферментов (каптоприл, эналаприл), неселективные блокаторы β-адренорецепторов или алкоголь. Аналоги соматостатина (октреотид, ланреотид) могут как усиливать, так и снижать потребность в инсулине.
При комбинированном применении Генсулин Р с пиоглитазоном возможны проявления сердечной недостаточности, особенно у пациентов с факторами риска развития сердечной недостаточности. При применении данной комбинации следует наблюдать состояние пациента относительно возникновения симптомов сердечной недостаточности, увеличения массы тела и появления отеков. Лечение пиоглитазоном следует прекратить при ухудшении сердечных симптомов.
Особенности применения
Решение об изменении режима дозирования, смешивании лекарственных средств инсулина, а также переходе с одних на другие лекарственные средства инсулина может принимать только врач. Такое решение принимается под непосредственным надзором и может повлиять на изменение дозы применяемого лекарственного средства. При необходимости в регулировании доз такое регулирование можно выполнять с первой дозы или позже в течение нескольких недель или месяцев. При применении инсулина следует проводить мониторинг концентрации глюкозы в сыворотке крови и моче, концентрации гликолизированного гемоглобина (НЬА1с) и фруктозамина. Пациентов следует научить самостоятельно проверять концентрацию глюкозы в крови и моче с помощью простых тестов (например, тест-полосок). У разных лиц симптомы снижения концентрации глюкозы в крови (гипогликемии) могут появляться в разное время и могут иметь разную интенсивность. Поэтому пациентам следует научить распознавать характерные для них симптомы гипогликемии. Для пациентов, которым изменяют вид применяемого инсулина, то есть их переводят с инсулина животного происхождения на человеческий инсулин, возможно, возникнет необходимость снизить дозу инсулина (из-за возможности появления гипогликемии). У некоторых пациентов ранние симптомы гипогликемии после перехода на рекомбинантный инсулин могут быть несколько слабее, чем при применении инсулинов животного происхождения. Ранние признаки гипогликемии могут быть также слабее у пациентов, у которых концентрация глюкозы сбалансировалась при длительном сахарном диабете, диабетической нейропатии или при одновременном применении β-адренолитических лекарственных препаратов. Как гипогликемия, так и гипергликемия, если их не лечить, могут стать причиной потери сознания, комы или летального исхода.
Потребность в инсулине может изменяться вследствие высокой температуры, тяжелой инфекции (может значительно повыситься потребность в инсулине), эмоциональных волнений, заболеваний и нарушений функций желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся тошнотой и рвотой, диареей, запорами, нарушениями всасывания. Наличие таких состояний всегда требует вмешательства врача. В таких случаях часто следует контролировать концентрацию глюкозы в крови и моче. При почечной недостаточности экскреция инсулина миниатюризируется, а длительность его деяния возрастает.
Пациенты, у которых сахарный диабет связан с заболеваниями поджелудочной железы или сосуществует с болезнью Аддисона или недостаточностью функции гипофиза, очень чувствительны к инсулину и обычно им следует назначать очень малые дозы лекарственного средства.
При нарушениях функции гипофиза, поджелудочной железы, надпочечников, щитовидной железы или при печеночной или почечной недостаточности может изменяться потребность организма в инсулине.
При лечении инсулином могут продуцироваться антитела, хотя и в меньших концентрациях, чем в случае применения очищенного инсулина животного происхождения.
В процессе длительного лечения инсулином может развиться резистентность к инсулину. При появлении инсулинорезистентности следует применять большие дозы инсулина.
Неправильная дозировка или приостановка лечения (особенно это касается больных инсулинозависимым диабетом) может привести к гипергликемии и потенциально летальному диабетическому кетоацидозу. Потребность в регулировании доз может возникнуть при изменении интенсивности физических нагрузок или обычного режима питания.
Лица, которые планируют совершать длительные путешествия с изменением нескольких часовых поясов, должны проконсультироваться со своим врачом по корректировке графика принятия инсулина.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Способ применения и дозы
В клинической практике известно множество схем лечения человеческим инсулином. Выбор среди них подходящей для конкретного больного индивидуальной схемы должен сделать врач, учитывая потребность в инсулине. На основании установленной концентрации глюкозы крови врач определяет необходимую дозировку и вид инсулина для конкретного пациента. При диабете 2 типа средняя начальная доза составляет 0,2 ЕД/кг массы тела.
Генсулин Р предназначен для подкожных и внутривенных инъекций. В исключительных случаях его можно вводить внутримышечно. Генсулин Р вводить за 15–30 минут до еды. За 10–20 минут до запланированного введения следует извлечь инсулин из холодильника, чтобы он нагрелся до комнатной температуры.
Перед введением следует осмотреть флакон или картридж с инсулином. Раствор Генсулина Р должен быть бесцветным и прозрачным, иметь вид и консистенцию воды. Нельзя применять препарат, если раствор мутный, кажется густым или окрашенным. Особое внимание следует обратить на то, чтобы во время инъекции инсулина не ввести иглу в просвет кровеносного сосуда.
Введение препарата с помощью шприцев
Для введения инсулина существуют специальные шприцы, на которых имеются отметки дозировки. При отсутствии шприцев и игл одноразового использования можно применять шприцы и многоразовые иглы, которые следует стерилизовать перед каждой инъекцией. Рекомендуется использовать шприцы одного типа и производителя. Всегда необходимо проверять, проградуирован ли шприц, который используется, в соответствии с дозировкой применяемого препарата инсулина.
Порядок выполнения инъекции:
- удалите пластиковую крышечку, не снимая саму крышку флакона;
- протрите пробку флакона спиртовым раствором; не снимайте крышку с флакона!
- набрать в шприц воздух объемом, равным выбранной дозе инсулина;
- проколоть резиновую пробку и ввести воздух во флакон;
- перевернуть флакон со шприцем вверх дном;
- убедитесь, что конец иглы находится в инсулине;
- набрать в шприц необходимый объем раствора инсулина;
- удалить пузырьки воздуха из шприца во флакон путем нагнетания инсулина;
- повторно проверить правильность набранной дозы и вытащить иглу из флакона;
- дезинфицировать кожу в месте запланированной инъекции;
- одной рукой стабилизировать кожу, то есть собрать ее в складку;
- взять шприц в другую руку и держать его как карандаш. Вонзить иглу в кожу под прямым углом (угол 90°). Убедиться, что игла полностью введена и хорошо размещена в слое жира под кожей, а не в более глубоких слоях кожи (у худых лиц иглу следует располагать не перпендикулярно, а под меньшим углом);
- чтобы ввести инсулин, следует протолкнуть поршень шприца до самого конца, вводя дозу не менее 5 секунд;
- насыщенный спиртом ватный тампон держать близко к игле и вынуть иглу из кожи. Приложить на несколько секунд пропитанный спиртом тампон к месту укола. Не протирать кожу в месте выполнения инъекции!
- во избежание повреждения ткани рекомендуется при каждой инъекции изменять место укола. Очередное место инъекции должно быть удалено от предыдущего по крайней мере на 1–2 см.
Смешивание раствора Генсулин Р с взвесями Генсулин Н, Генсулин М30
Решение о смешивании Генсулина Р с вышеуказанными суспензиями может принимать только врач.
Использование Генсулина Р в картриджах для шприц-ручек
Картриджи Генсулин Р можно применять со шприц-ручками многоразового использования типа "реn". При заполнении шприц-ручки, закреплении иглы и процедуре инъекции препарата следует соблюдать инструкцию производителя шприц-ручки. При необходимости можно набрать инсулин из картриджа в обычный инсулиновый шприц и действовать так, как описано выше (в зависимости от концентрации инсулина и вида лекарственного средства).
Дети
Нет достаточного опыта применения лекарственного средства для детей.
Побочные реакции
При наличии симптомов тяжелой гипогликемии или гипергликемии с развитием кетоацидоза необходимо немедленное вмешательство врача. К побочным реакциям, наиболее часто наблюдаемым при инсулинотерапии, относятся гипогликемия (снижение уровня глюкозы в крови) и гипергликемия (повышение концентрации глюкозы в крови), а также местные проявления аллергических реакций.
Гипогликемия. Признаки умеренной гипогликемии: чрезмерное потоотделение, головокружение, дрожание, чувство голода, беспокойство, чувство покалывания в ладонях, стопах, губах или языке, нарушение концентрации внимания, сонливость, расстройства сна, спутанность сознания, депрессия. Признаки тяжелой гипогликемии: нарушение ориентации, потеря сознания, судороги.
Гипергликемия. У больных сахарным диабетом I типа длительная гипергликемия приводит к кетоацидозу и диабетической коме, что опасно для жизни. Первыми симптомами ацидоза, появляющимися постепенно в течение нескольких часов и даже суток, являются: сонливость, краснота лица, жажда, отсутствие аппетита, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, увеличенное количество глюкозы и кетоновых тел, тахипноэ и учащенный пульс.
Другими нежелательными эффектами, которые появляются спорадически при применении биосинтетических инсулинов, являются: инсулиновая липодистрофия (частота возникновения от 1/1000 до < 1/100) — атрофия или гипертрофия жировой ткани в месте осуществления инъекции, аллергия к инсулину, инсулинорезистентность.
Местные проявления аллергических реакций — частый нежелательный эффект (1/100 до < 1/10), включающий покраснение кожи, отек или зуд, изменения в месте инъекции.
Генерализованная форма аллергии встречается редко (< 1/10000), но является потенциально опасной побочной реакцией на инсулин. Это тяжелые случаи, включающие сыпь на всей поверхности тела, одышку, хрипы, снижение артериального давления, увеличение частоты ударов сердца, повышение потоотделения.
Также сообщалось о случаях отека во время применения инсулинотерапии, в частности, в случае предварительно сниженного обмена веществ, который улучшался проведением инсулинотерапии. Также сообщалось о случаях увеличения массы тела, реакции на инъекции (изменение цвета кожи в месте инъекции, кровотечение, уплотнение в месте инъекции, отек в месте инъекции, инъекционные узлы, боль, сыпь, крапивница и пустула в месте инъекции), зуд отдельных участков кожи и генерализованный зуд, головокружение.
Чтобы избежать повреждения ткани, рекомендуется при каждой инъекции изменять место укола.
Срок годности
3 года.
Не следует применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
После открытия индивидуальной упаковки хранить в течение 28 дней при температуре менее 25 °С. Хранить при температуре 2–8 °С в защищенном от света месте. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл в стеклянных флаконах, закрытых алюминиевой крышкой с двухслойным резиновым диском и пластиковой крышкой № 1 в картонной пачке; по 3 мл в картриджах №5 в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
БИОТОН С.А., Польша (ВIОТОN S.A., Poland).
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Юридический адрес: Польша, 02–516, Варшава, ул. Старочинска, 5 (Poland, 02–516, Warsaw, 5 Staroscinska str.).
Адрес производства: Мачежиш, ул. Познанска, 12, 05–850, г. Ожарув Мазовецки, Польша (Macierzysz, 12, Poznanska Street, 05–850 Ozarow Mazowiecki, Poland).