Киев
Генсулин Р (Gensulin R)

Генсулин Р (Gensulin R)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 75 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
476,70 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
832,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
476,70 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
866,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
459,27 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
844,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
477,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
501,55
Экономия при брони: -31,91 грн
469,64 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
490,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
507,83
Экономия при брони: -17,39 грн
490,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
508,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
492,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
864,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
494,83 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
781,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
693,92
Экономия при брони: -22,88 грн
671,04 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,20 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
858,75 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
833,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
440,25 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
845,75 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
500,20 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,30 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
479,48 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
727,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
477,20 грн
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