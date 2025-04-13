Киев (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
501,55
Экономия при брони: -31,91 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
507,83
Экономия при брони: -17,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Фармация
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
693,92
Экономия при брони: -22,88 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton