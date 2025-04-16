Николаев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Николаев
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
503,50
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,50
Экономия при брони: -15,90 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
494,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Николаевская, 22
4.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Знаменская, 41
8.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Океановская, 39-А
8.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Софиевская, 27
10.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
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Подорожник
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
62.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
520,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека копейка
Баштанка, ул. Полтавская, 1
62.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
525,34
Экономия при брони: -18,88 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
887,61
Экономия при брони: -31,91 грн