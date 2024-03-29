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Активные вещества — “И”ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (INSULINUM HUMANUM)

ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (INSULINUM HUMANUM) Действующее вещество

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Найдено: 50 препаратов
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5; Novo Nordisk
Актрапид® НМ Флекспен® Раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5 Novo Nordisk
В 538 аптеках
от 640,65 грн
Цены в аптеках
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5; Novo Nordisk
Протафан® НМ Флекспен® Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5 Novo Nordisk
В 395 аптеках
от 634,04 грн
Цены в аптеках
Актрапид® HM раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Novo Nordisk
Актрапид® HM Раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Novo Nordisk
В 347 аптеках
от 390,70 грн
Цены в аптеках
Фармасулин® H NP суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5; Фармак
Фармасулин® H NP Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5 Фармак
В 300 аптеках
от 299,89 грн
Цены в аптеках
Протафан® НМ суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Novo Nordisk
Протафан® НМ Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Novo Nordisk
В 289 аптеках
от 374,59 грн
Цены в аптеках
Фармасулин® H NP суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Фармасулин® H NP Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 278 аптеках
от 338,40 грн
Цены в аптеках
Фармасулин® H раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Фармасулин® H Раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 272 аптеках
от 349,40 грн
Цены в аптеках
Фармасулин® H раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5; Фармак
Фармасулин® H Раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5 Фармак
В 211 аптеке
от 342,72 грн
Цены в аптеках
Фармасулин® H 30/70 суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Фармасулин® H 30/70 Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 190 аптеках
от 343,30 грн
Цены в аптеках
Фармасулин® H 30/70 суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5; Фармак
Фармасулин® H 30/70 Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5 Фармак
В 180 аптеках
от 569,50 грн
Цены в аптеках
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5; Novo Nordisk
Микстард® 30 НМ Флекспен® Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5 Novo Nordisk
В 113 аптеках
от 716,01 грн
Цены в аптеках
Хумодар® Б100Р суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Индар
Хумодар® Б100Р Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Индар
В 110 аптеках
от 314,28 грн
Цены в аптеках
Генсулин Н суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Bioton
Генсулин Н Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Bioton
В 97 аптеках
от 312,54 грн
Цены в аптеках
Генсулин Н суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5; Bioton
Генсулин Н Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5 Bioton
В 97 аптеках
от 537,07 грн
Цены в аптеках
Микстард® 30 НМ суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Novo Nordisk
Микстард® 30 НМ Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Novo Nordisk
В 82 аптеках
от 454,63 грн
Цены в аптеках
Генсулин Р раствор для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, № 5; Bioton
Генсулин Р Раствор для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, № 5 Bioton
В 81 аптеке
от 572,00 грн
Цены в аптеках
Генсулин М30 суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, № 5; Bioton
Генсулин М30 Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, № 5 Bioton
В 69 аптеках
от 416,00 грн
Цены в аптеках
Хумодар® Б100Р суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5; Индар
Хумодар® Б100Р Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5 Индар
В 68 аптеках
от 520,65 грн
Цены в аптеках
Генсулин М30 суспензия для инъекций, 100 ед/мл, флакон, 10 мл, № 1; Bioton
Генсулин М30 Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, флакон, 10 мл, № 1 Bioton
В 60 аптеках
от 327,62 грн
Цены в аптеках
Хумодар® К25 100Р суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5; Индар
Хумодар® К25 100Р Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5 Индар
В 59 аптеках
от 331,00 грн
Цены в аптеках
Хумодар® К25 100Р суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Индар
Хумодар® К25 100Р Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Индар
В 55 аптеках
от 382,11 грн
Цены в аптеках
Генсулин Р раствор для инъекций, 100 ед/мл, флакон, 10 мл, № 1; Bioton
Генсулин Р Раствор для инъекций, 100 ед/мл, флакон, 10 мл, № 1 Bioton
В 52 аптеках
от 335,46 грн
Цены в аптеках
Фармасулин® H 30/70 суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Фармасулин® H 30/70 Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 41 аптеке
от 111,00 грн
Цены в аптеках
Хумодар® Р100Р раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5; Индар
Хумодар® Р100Р Раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5 Индар
В 40 аптеках
от 629,01 грн
Цены в аптеках
Хумодар® Р100Р раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Индар
Хумодар® Р100Р Раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Индар
В 38 аптеках
от 445,75 грн
Цены в аптеках
Фармасулин® H раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Фармасулин® H Раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 31 аптеке
от 116,00 грн
Цены в аптеках
Хумодар® Б100Р суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 1; Индар
Хумодар® Б100Р Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 1 Индар
В 30 аптеках
от 145,00 грн
Цены в аптеках
Фармасулин® H NP суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 1; Фармак
Фармасулин® H NP Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 1 Фармак
В 26 аптеках
от 100,00 грн
Цены в аптеках
Хумодар® Б100Р суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 5; Индар
Хумодар® Б100Р Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 5 Индар
В 22 аптеках
от 639,26 грн
Цены в аптеках
Хумодар® Р100Р раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 1; Индар
Хумодар® Р100Р Раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 1 Индар
В 14 аптеках
от 228,70 грн
Цены в аптеках
Хумодар® К25 100Р суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 1; Индар
Хумодар® К25 100Р Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 1 Индар
В 12 аптеках
от 95,00 грн
Цены в аптеках
Инсуман Комб 25® суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5; Санофи-Авентис Украина
Инсуман Комб 25® Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофи-Авентис Украина
В 23 аптеках других городов
от 596,40 грн
Цены в других городах
Инсуман Рапид® раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5; Санофи-Авентис Украина
Инсуман Рапид® Раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофи-Авентис Украина
В 2 аптеках других городов
от 586,19 грн
Цены в других городах
Актрапид® НМ Пенфилл® раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5; Novo Nordisk
Актрапид® НМ Пенфилл® Раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5 Novo Nordisk
Нет в наличии
Микстард® 30 НМ Пенфилл® суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, № 5; Novo Nordisk
Микстард® 30 НМ Пенфилл® Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, № 5 Novo Nordisk
Нет в наличии
Протафан® НМ Пенфилл® суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5; Novo Nordisk
Протафан® НМ Пенфилл® Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5 Novo Nordisk
Нет в наличии
Инсуман Базал® суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 5; Санофи-Авентис Украина
Инсуман Базал® Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 5 Санофи-Авентис Украина
Нет в наличии
Инсуман Базал® суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5; Санофи-Авентис Украина
Инсуман Базал® Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 5 Санофи-Авентис Украина
Нет в наличии
Инсуман Базал® суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 10; Санофи-Авентис Украина
Инсуман Базал® Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 10 Санофи-Авентис Украина
Нет в наличии
Инсуман Комб 25® суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 5; Санофи-Авентис Украина
Инсуман Комб 25® Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 5 Санофи-Авентис Украина
Нет в наличии
Инсуман Комб 25® суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 10; Санофи-Авентис Украина
Инсуман Комб 25® Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 10 Санофи-Авентис Украина
Нет в наличии
Инсуман Рапид® раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 5; Санофи-Авентис Украина
Инсуман Рапид® Раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 5 мл, № 5 Санофи-Авентис Украина
Нет в наличии
Инсуман Рапид® раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 10; Санофи-Авентис Украина
Инсуман Рапид® Раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 10 Санофи-Авентис Украина
Нет в наличии
Хумодар® Р100Р раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 3; Индар
Хумодар® Р100Р Раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, № 3 Индар
Нет в наличии
Хумулин® М3 суспензия для инъекций, 100 ме/мл, шприц-ручка квикпен, 3 мл, № 5; Lilly France
Хумулин® М3 Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, шприц-ручка квикпен, 3 мл, № 5 Lilly France
Нет в наличии
Хумулин® НПХ суспензия для инъекций, 100 ме/мл, шприц-ручка квикпен, 3 мл, № 5; Lilly France
Хумулин® НПХ Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, шприц-ручка квикпен, 3 мл, № 5 Lilly France
Нет в наличии
Хумулин® Регуляр раствор для инъекций, 100 ме/мл, шприц-ручка квикпен, 3 мл, № 5; Lilly France
Хумулин® Регуляр Раствор для инъекций, 100 ме/мл, шприц-ручка квикпен, 3 мл, № 5 Lilly France
Нет в наличии
Инсуман Базал® суспензия для инъекций, 100 ме/мл, шприц-ручка солостар®, 3 мл, № 5; Санофи-Авентис Украина
Инсуман Базал® Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, шприц-ручка солостар®, 3 мл, № 5 Санофи-Авентис Украина
Нет в наличии
Инсуман Базал® суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Санофи-Авентис Украина
Инсуман Базал® Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Санофи-Авентис Украина
Нет в наличии
Инсуман Рапид® раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Санофи-Авентис Украина
Инсуман Рапид® Раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Санофи-Авентис Украина
Нет в наличии
Mm = 5807,63 Да.
Форма выпуска: р-р для инъекций, суспензия для инъекций.

препарат возмещает дефицит собственного инсулина.

лечение больных сахарным диабетом, нуждающихся в инсулине как средстве для проддержки нормального уровня глюкозы в крови.

п/к. Инъекции 1–4 раза в сутки, до еды. Дозы и количество инъекций определяются индивидуально.

гиперчувствительность, гипогликемия.

гипогликемия, аллергические реакции: кожные высыпания с зудом, анафилактический шок; местные реакции: покраснение, отечность и болезненность кожи и подкожной клетчатки, постинъекционная липодистрофия.

для профилактики постинъекционной липодистрофии рекомендуется изменение мест инъекции. Аллергизация требует госпитализации больного, идентификации компонента препарата, являющегося аллергеном, назначения адекватного лечения и замены инсулина.

потребность в инсулине может возрастать в случае применения лекарственных препаратов с гипергликемической активностью: ГКС, гормоны щитовидной железы и гормон роста, даназол, β2-симпатомиметики (ритодрин, сальбутамол, тербуталин), тиазиды.
Потребность в инсулине может снижаться в случае применения лекарственных препаратов с гипогликемической активностью: пероральные гипогликемические препараты, салицилаты (ацетилсалициловая кислота), некоторые антидепрессанты (ингибиторы МАО), некоторые ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл), неселективные блокаторы β-адренорецепторов или алкоголь.
Аналоги соматостатина (октреотид, ланреотид) могут как усиливать, так и снижать потребность в инсулине.

гипогликемия разной степени тяжести, вплоть до гипогликемической комы.