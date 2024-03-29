ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (INSULINUM HUMANUM) Действующее вещество
Форма выпуска: р-р для инъекций, суспензия для инъекций.
препарат возмещает дефицит собственного инсулина.
лечение больных сахарным диабетом, нуждающихся в инсулине как средстве для проддержки нормального уровня глюкозы в крови.
п/к. Инъекции 1–4 раза в сутки, до еды. Дозы и количество инъекций определяются индивидуально.
гиперчувствительность, гипогликемия.
гипогликемия, аллергические реакции: кожные высыпания с зудом, анафилактический шок; местные реакции: покраснение, отечность и болезненность кожи и подкожной клетчатки, постинъекционная липодистрофия.
для профилактики постинъекционной липодистрофии рекомендуется изменение мест инъекции. Аллергизация требует госпитализации больного, идентификации компонента препарата, являющегося аллергеном, назначения адекватного лечения и замены инсулина.
потребность в инсулине может возрастать в случае применения лекарственных препаратов с гипергликемической активностью: ГКС, гормоны щитовидной железы и гормон роста, даназол, β2-симпатомиметики (ритодрин, сальбутамол, тербуталин), тиазиды.
Потребность в инсулине может снижаться в случае применения лекарственных препаратов с гипогликемической активностью: пероральные гипогликемические препараты, салицилаты (ацетилсалициловая кислота), некоторые антидепрессанты (ингибиторы МАО), некоторые ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл), неселективные блокаторы β-адренорецепторов или алкоголь.
Аналоги соматостатина (октреотид, ланреотид) могут как усиливать, так и снижать потребность в инсулине.
гипогликемия разной степени тяжести, вплоть до гипогликемической комы.