потребность в инсулине может возрастать в случае применения лекарственных препаратов с гипергликемической активностью: ГКС, гормоны щитовидной железы и гормон роста, даназол, β 2 -симпатомиметики (ритодрин, сальбутамол, тербуталин), тиазиды.

Потребность в инсулине может снижаться в случае применения лекарственных препаратов с гипогликемической активностью: пероральные гипогликемические препараты, салицилаты (ацетилсалициловая кислота), некоторые антидепрессанты (ингибиторы МАО), некоторые ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл), неселективные блокаторы β-адренорецепторов или алкоголь.

Аналоги соматостатина (октреотид, ланреотид) могут как усиливать, так и снижать потребность в инсулине.