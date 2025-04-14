Днепр (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Днепр
Аптека бам
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
520,70
Экономия при брони: -15,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Не болей
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
910,76
Экономия при брони: -50,08 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
493,52
Экономия при брони: -20,99 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
898,91
Экономия при брони: -38,23 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
523,78
Экономия при брони: -19,31 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
909,13
Экономия при брони: -33,53 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
516,99
Экономия при брони: -27,45 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
527,90
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
880,02
Экономия при брони: -54,67 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,30
Экономия при брони: -3,70 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
914,59
Экономия при брони: -63,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
519,25
Экономия при брони: -21,75 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
913,88
Экономия при брони: -38,28 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
884,80
Экономия при брони: -18,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
527,30
Экономия при брони: -29,80 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
906,96
Экономия при брони: -51,26 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
520,70
Экономия при брони: -15,10 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
537,06
Экономия при брони: -32,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
536,54
Экономия при брони: -30,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
523,08
Экономия при брони: -30,82 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton