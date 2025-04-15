Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
648,42
Экономия при брони: -27,94 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
526,61
Экономия при брони: -20,15 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
806,47
Экономия при брони: -30,87 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
860,27
Экономия при брони: -34,92 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
541,02
Экономия при брони: -34,56 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
521,94
Экономия при брони: -29,68 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
817,63
Экономия при брони: -46,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Народная аптека
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Народная аптека
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
892,42
Экономия при брони: -36,72 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Народная аптека
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Мед-сервис
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton