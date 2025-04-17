Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
906,66
Экономия при брони: -31,06 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
906,17
Экономия при брони: -45,49 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
869,65
Экономия при брони: -44,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -2,00 грн