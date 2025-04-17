Киев
Генсулин Р (Gensulin R)

Генсулин Р (Gensulin R)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 21 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,50 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -2,00 грн
865,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
449,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -2,00 грн
865,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,50 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -2,00 грн
865,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
807,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
865,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
866,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
906,66
Экономия при брони: -31,06 грн
875,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
906,17
Экономия при брони: -45,49 грн
860,68 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
417,73 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
644,72 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
478,10 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
857,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
869,65
Экономия при брони: -44,30 грн
825,35 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
857,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
508,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
173,08 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
500,90 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
804,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -2,00 грн
865,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
785,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -2,00 грн
865,40 грн
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