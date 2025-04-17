Винница (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
868,65
Экономия при брони: -43,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
541,73
Экономия при брони: -35,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,50
Экономия при брони: -20,00 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
910,62
Экономия при брони: -35,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,50
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,50
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
881,51
Экономия при брони: -56,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 51
6.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
7.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Техмедсервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зерова Николая, 29
1.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton