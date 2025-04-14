Одесса (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
912,30
Экономия при брони: -36,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
837,60
Экономия при брони: -36,62 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
520,44
Экономия при брони: -23,88 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
898,74
Экономия при брони: -38,06 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
834,80
Экономия при брони: -7,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
916,12
Экономия при брони: -55,44 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
936,23
Экономия при брони: -60,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
861,05
Экономия при брони: -40,17 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 41-А
5.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
896,21
Экономия при брони: -40,51 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
714,98
Экономия при брони: -26,43 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton