Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,50
Экономия при брони: -5,40 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
884,00
Экономия при брони: -22,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
519,71
Экономия при брони: -27,45 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
871,39
Экономия при брони: -46,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
501,64
Экономия при брони: -29,11 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
818,63
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
537,44
Экономия при брони: -29,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
535,42
Экономия при брони: -28,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
495,89
Экономия при брони: -23,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
512,37
Экономия при брони: -22,83 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
916,43
Экономия при брони: -40,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
514,20
Экономия при брони: -10,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
917,58
Экономия при брони: -41,98 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
523,30
Экономия при брони: -25,80 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
921,01
Экономия при брони: -45,41 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
509,30
Экономия при брони: -5,20 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
795,14
Экономия при брони: -33,96 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
517,90
Экономия при брони: -13,80 грн
Генсулин Р раствор для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
867,40
Экономия при брони: -5,90 грн