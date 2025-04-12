Во время проведения инфузионной терапии лекарственным средством «Рингера лактат раствор» необходимо оценивать клиническое состояние пациента на основании мониторинга концентрации электролитов, водно-электролитного баланса, рН и рСО 2 , уровня лактата (при проведении массивных инфузий).

Из-за содержания ионов натрия «Рингера лактат раствор» следует применять с осторожностью пациентам с артериальной гипертензией, почечной и сердечно-сосудистой недостаточностью, пациентам пожилого возраста, а также пациентам с клиническими состояниями, сопровождающимися задержкой натрия и отёками, пациентам с гипоксией и печёночной недостаточностью.

Применение внутривенных растворов может вызвать перегрузку жидкостью, гипергидратацию, застойные явления и отёк лёгких. Риск развития дилюции обратно пропорционален концентрации электролитов. Риск развития перегрузки раствором, который вызывает застойные явления с периферическими отёками и отёком лёгких, прямо пропорционален концентрации электролитов.

В случае возникновения любых проявлений реакции гиперчувствительности следует немедленно прекратить введение раствора и провести соответствующее лечение.

Поскольку препарат содержит натрия лактат, его с осторожностью следует применять пациентам, склонным к гипернатриемии (например, с адренокортикальной недостаточностью, несахарным диабетом или массивным повреждением тканей), и пациентам с заболеваниями сердца; из-за содержания ионов натрия раствор необходимо применять с осторожностью пациентам с почечной и сердечно-сосудистой недостаточностью, с застойной сердечной недостаточностью, особенно в послеоперационный период, а также пациентам с клиническими состояниями, которые сопровождаются задержкой натрия и отёками.

Растворы, которые содержат натрий, следует с осторожностью назначать пациентам, которые применяют кортикостероиды или кортикотропин.

Из-за содержания калия требуется осторожность при применении раствора пациентам с заболеваниями сердца и клиническими состояниями, которые сопровождаются задержкой калия в организме.

В случае назначения кальция необходимо контролировать сердечную деятельность при помощи электрокардиографии (ЭКГ), особенно у пациентов, которые применяют дигиталис. Уровни кальция в сыворотке крови не всегда отображают уровни кальция в тканях.

У пациентов со сниженной выделительной функцией почек применение раствора может привести к задержке натрия или калия в организме.

Из-за наличия в растворе ионов кальция требуется осторожность при одновременном применении препаратов крови, так как возможно развитие коагуляции.

В случае назначения кальция парентерально пациентам, которые получают сердечные гликозиды, требуется особое внимание.

Лактат является субстратом для глюконеогенеза, поэтому необходимо тщательно контролировать уровень глюкозы в крови пациентам, больным сахарным диабетом ІІ типа.