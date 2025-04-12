Рингер лактат
Рингер лактат инструкция по применению
Состав
действующие вещества: натрия хлорид, калия хлорид, натрия лактат, кальция хлорида дигидрат;
100 мл раствора содержит: натрия хлорида — 0,602 г; калия хлорида — 0,0373 г; натрия лактата — 0,3138 г; кальция хлорида дигидрата — 0,0294 г;
ионный состав на 1000 мл раствора: Na+ — 131 ммоль, К+ — 5 ммоль, Са++ — 2 ммоль,
Cl− — 112 ммоль, лактат — 28 ммоль;
вспомогательные вещества: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность — 278 мосмоль/л; рН 5,5–7,5.
Фармакотерапевтическая группа
Плазмозамещающие и перфузионные растворы. Растворы для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты.
Код АТХ В05В В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. «Рингера лактат раствор» — солевой раствор со сбалансированным содержанием электролитов. Восполняет дефицит объёма циркулирующей крови. Лактат, входящий в состав лекарственного средства, в результате метаболических процессов превращается в анионы бикарбоната, что слабо изменяет реакцию крови в щелочную сторону. Раствор имеет также дезинтоксикационный эффект вследствие снижения концентрации токсичных продуктов в крови и активации диуреза. Раствор близок к изотоническому.
Фармакокинетика. При внутривенном введении препарата на короткое время увеличивается осмолярность крови. Препарат приблизительно через полчаса проникает в ткани. Компоненты препарата выводятся с мочой.
Показания
Коррекция нарушений водно-электролитного баланса при изотонической и гипотонической дегидратации вследствие потери жидкости при рвоте, диарее, при недостаточном поступлении жидкости в организм, желчных и кишечных свищах, а также для восстановления водно-электролитного баланса при подготовке больных к оперативному вмешательству и в послеоперационном периоде. Метаболический ацидоз.
Противопоказания
Гиперволемия, гипернатриемия (в том числе вследствие применения кортикостероидов), гиперкалиемия, гиперхлоремия, гипертоническая дегидратация, алкалоз, лактацидоз, тяжёлая артериальная гипертензия, тяжёлые нарушения функции сердца и/или почек, печёночная недостаточность (из-за уменьшения образования гидрокарбоната из лактата), отёк лёгких, тромбофлебит, состояния с повышенной свёртываемостью крови, декомпенсированные пороки сердца.
Олигурия, анурия; острая почечная недостаточность; отёк мозга; гиперкальциемия; внеклеточная гипергидратация.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При применении калийсберегающих диуретиков, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и препаратов калия усиливается риск развития гиперкалиемии. При одновременном применении лекарственного средства «Рингера лактат раствор» и сердечных гликозидов усиливается токсический эффект последних за счёт присутствия в растворе ионов Са++.
Препарат несовместим с цефамандолом, амфотерицином, спиртом этиловым, тиопенталом, аминокапроновой кислотой, метараминолом, ампициллином, вибрамицином и моноциклином.
Не рекомендуется применять «Рингера лактат раствор» в качестве средства для разведения антибиотиков, вводящихся путём инфузии, а также для разведения противовоспалительных препаратов.
Возможно увеличение задержки натрия в организме при одновременном применении таких лекарственных средств: нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), андрогенов, анаболических гормонов, эстрогенов, кортикотропина, минералокортикоидов, вазодилататоров или ганглиоблокаторов.
В связи с наличием в составе лекарственного средства лактата, который ощелачивает рН, с осторожностью следует применять «Рингера лактат раствор» одновременно с препаратами, почечная элиминация которых зависит от рН. Почечный клиренс салицилатов, барбитуратов, лития может снижаться, а симпатомиметиков и стимуляторов (таких как дексамфетамина сульфат, фенфлурамина гидрохлорид) — повышаться.
Особенности применения
Во время проведения инфузионной терапии лекарственным средством «Рингера лактат раствор» необходимо оценивать клиническое состояние пациента на основании мониторинга концентрации электролитов, водно-электролитного баланса, рН и рСО2, уровня лактата (при проведении массивных инфузий).
Из-за содержания ионов натрия «Рингера лактат раствор» следует применять с осторожностью пациентам с артериальной гипертензией, почечной и сердечно-сосудистой недостаточностью, пациентам пожилого возраста, а также пациентам с клиническими состояниями, сопровождающимися задержкой натрия и отёками, пациентам с гипоксией и печёночной недостаточностью.
Применение внутривенных растворов может вызвать перегрузку жидкостью, гипергидратацию, застойные явления и отёк лёгких. Риск развития дилюции обратно пропорционален концентрации электролитов. Риск развития перегрузки раствором, который вызывает застойные явления с периферическими отёками и отёком лёгких, прямо пропорционален концентрации электролитов.
В случае возникновения любых проявлений реакции гиперчувствительности следует немедленно прекратить введение раствора и провести соответствующее лечение.
Поскольку препарат содержит натрия лактат, его с осторожностью следует применять пациентам, склонным к гипернатриемии (например, с адренокортикальной недостаточностью, несахарным диабетом или массивным повреждением тканей), и пациентам с заболеваниями сердца; из-за содержания ионов натрия раствор необходимо применять с осторожностью пациентам с почечной и сердечно-сосудистой недостаточностью, с застойной сердечной недостаточностью, особенно в послеоперационный период, а также пациентам с клиническими состояниями, которые сопровождаются задержкой натрия и отёками.
Растворы, которые содержат натрий, следует с осторожностью назначать пациентам, которые применяют кортикостероиды или кортикотропин.
Из-за содержания калия требуется осторожность при применении раствора пациентам с заболеваниями сердца и клиническими состояниями, которые сопровождаются задержкой калия в организме.
В случае назначения кальция необходимо контролировать сердечную деятельность при помощи электрокардиографии (ЭКГ), особенно у пациентов, которые применяют дигиталис. Уровни кальция в сыворотке крови не всегда отображают уровни кальция в тканях.
У пациентов со сниженной выделительной функцией почек применение раствора может привести к задержке натрия или калия в организме.
Из-за наличия в растворе ионов кальция требуется осторожность при одновременном применении препаратов крови, так как возможно развитие коагуляции.
В случае назначения кальция парентерально пациентам, которые получают сердечные гликозиды, требуется особое внимание.
Лактат является субстратом для глюконеогенеза, поэтому необходимо тщательно контролировать уровень глюкозы в крови пациентам, больным сахарным диабетом ІІ типа.
Способ применения и дозы
Вводить внутривенно капельно. Дозу назначает врач в зависимости от состояния больного. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 40 мл/кг/сутки (в среднем 2500 мл со скоростью 60 капель/мин). Срок лечения зависит от состояния больного.
Дети
В педиатрии не применяется из-за отсутствия клинических испытаний.
Побочные реакции
Нарушения электролитного баланса: изменение уровня электролитов (калия, кальция, натрия, хлора) в сыворотке крови; метаболический алкалоз; хлоридный ацидоз.
Общие реакции организма: гиперволемия; аллергические или анафилактические реакции (повышение температуры, зуд, кашель, чихание, затруднённое дыхание, локальная или генерализованная крапивница, ангионевротический отёк).
Изменения в месте инфузии: воспаление, отёк, покраснение, высыпание, зуд, жжение, боль, онемение в месте инфузии, тромбофлебиты.
Психические нарушения: паническая атака.
Быстрое введение препарата может вызвать острую недостаточность кровообращения и отёк лёгких.
В случае возникновения побочных реакций введение раствора следует прекратить, оценить состояние пациента и оказать соответствующую помощь.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 200 мл или 250 мл, или 400 мл, или 500 мл в бутылках.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Частное акционерное общество «Инфузия».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 23219, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Винницкие Хутора, ул. Немировское шоссе, д. 84А