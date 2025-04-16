Рингер лактат

Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Очаков, ул. Первомайская, 38-А
48.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
D.s.
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
93.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека enter
Фонтанка, ул. Греческая, 2
96.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
98.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
D.s.
Одесса, ул. Ришельевская, 11
107.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Магнолия
Одесса, ул. Независимости, 18
108.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
109.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
110.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,24
Экономия при брони: -2,59 грн
Алина
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
111.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Роза
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
111.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Зарина
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
112.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Южная
Одесса, ул. Королева Академика, 80
113.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Свободы, 88
117.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
144.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 24-Б
149.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 56-Ж
150.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Помошная, ул. Победы, 66
151.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
171.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия