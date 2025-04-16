Рингер лактат

Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
69.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
84.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
84.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 1-А
106.6 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
87,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
89,52
Экономия при брони: -3,52 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
88,26
Экономия при брони: -9,26 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
127.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
128.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
129.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
130.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 59 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
131.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
132.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
83,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
133.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 59 мин
Днепр, ул. Независимости, 17
133.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,49
Экономия при брони: -7,49 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
135.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
88,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
136.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия