Рингер лактат

Киев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,67
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -5,67 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,95
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
66,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 7/2
5.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 23
5.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
87,30
Экономия при брони: -21,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
95,60
Экономия при брони: -20,20 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
95,60
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 8
7.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Оболонский, 19
7.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
57,59
Экономия при брони: -1,73 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Березнева, 12-А
7.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
57,59
Экономия при брони: -1,73 грн
Біла ромашка
Киев, пер. Финский, 3
7.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,20
Экономия при брони: -2,59 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
8.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
47,37
Экономия при брони: -1,42 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
8.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,95
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Азербайджанская, 8-Б
8.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Киев, просп. Европейского Союза, 58
8.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,96
Экономия при брони: -2,61 грн