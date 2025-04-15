Рингер лактат

Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
83,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
88,26
Экономия при брони: -9,26 грн
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,49
Экономия при брони: -7,49 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека24
Днепр, бульв. Славы, 40
62.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
65.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
65.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
66.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
66.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
68.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
88,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
72.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Самар, ул. Гетманская, 19
86.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Самар, ул. Гетманская, 35
87.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
118.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
125.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
165.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
195.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия