Рингер лактат

Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,65
Экономия при брони: -2,60 грн
В городах рядом
Подорожник
Золочев, ул. Коновальца Евгения, 48
63.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
78.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
84,00
Экономия при брони: -26,40 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52
78.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Добромиль, пл. Рынок, 9
93.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
111.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Ромашка
Закрыто
Открывается через 46 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 17-А
113.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
66,70
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 46 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Ковель, ул. Пчелки Елены, 1
160.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
77,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Паляница, кв-л Вишня, 354-А
166.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
88,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 46 мин
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
181.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается через 46 мин
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
184.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается через 46 мин
Ужгород, ул. Минайская, 35-А
186.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 46 мин
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
186.6 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Семейная аптека
Закрыто
Открывается через 46 мин
Косов, пер. Шевченко Тараса, 14
186.6 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия