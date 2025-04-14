Рингер лактат

Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
88,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 19
28.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 35
29.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
88,26
Экономия при брони: -9,26 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
70.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
71.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
71.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
83,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,49
Экономия при брони: -7,49 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
107.6 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
108.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
85,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
108.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
115.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
139.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
142.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия