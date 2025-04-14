Рингер лактат

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
85.6 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Сумской терробороны, 18
149.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
88,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 35
166.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 19
167.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
88,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
191.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
194.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
195.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
195.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
196.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, бульв. Европейский, 46/5
213.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ромны, бульв. Европейский, 21/3
214.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Путивль, ул. Глуховская, 1
224.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 2-В
231.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
242.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
88,26
Экономия при брони: -9,26 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
253.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
83,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
253.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
253.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
256.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия