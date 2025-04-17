Рингер лактат

Винница (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
56,81
Экономия при брони: -1,70 грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 46
68.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Деражня, ул. Подольская, 1
77.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Защитников Украины, 47
110.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 18
110.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ямполь, перек. Соборная / Замковая, 23/14
112.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8
113.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
93,80
Экономия при брони: -21,80 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
122.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
59,50
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 38
136.6 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
151.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 1
152.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
154.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
59,00
Экономия при брони: -1,77 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
165.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
77,00
Экономия при брони: -2,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хотин, ул. Олимпийская, 68-А
167.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Саврань, ул. Мира, 68
169.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Гореничи, ул. Столичная, 1
181.3 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
51,17
Экономия при брони: -1,54 грн
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Киевская, 1/8
181.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия