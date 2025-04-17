Рингер лактат

Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
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Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Киев, просп. Оболонский, 19
122.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
57,59
Экономия при брони: -1,73 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
77,40
Экономия при брони: -5,30 грн
Біла ромашка
Киев, пер. Финский, 3
125.1 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,20
Экономия при брони: -2,59 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Европейского Союза, 58
125.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,96
Экономия при брони: -2,61 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
125.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
88,26
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Азербайджанская, 8-Б
125.9 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 36,6
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 8
126.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
126.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Киев, ул. Березнева, 12-А
127.7 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
57,59
Экономия при брони: -1,73 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
128.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
77,40
Экономия при брони: -5,30 грн
Біла ромашка
Киев, шоссе Харьковское, 168
128.2 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,96
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
128.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,67
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека бам
Буча, ул. Энергетиков, 8
129.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
93,80
Экономия при брони: -15,80 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
129.5 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
56,81
Экономия при брони: -1,70 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
81,00
Экономия при брони: -5,67 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
129.8 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Киев, ул. Салютная, 2
130.0 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
130.4 км
Рингера Лактат раствор раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
86,95
Экономия при брони: -2,61 грн