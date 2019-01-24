препарат предназначен для в/в или в/м применения.

Взрослые. Обычно доза составляет 2–4 г/сут, которую следует вводить каждые 12 ч равными распределенными дозами. При особо тяжелых инфекциях дозу можно повысить до 8 г/сут, которую вводят каждые 12 ч равными распределенными дозами. При введении препарата Гепацеф в суточной дозе 12–16 г, разделенной на 3 равные дозы (с интервалом 8 ч), не выявлено осложнений. Лечение препаратом можно начать до получения результатов исследования чувствительности микроорганизмов.

Рекомендуемая доза при неосложненном гонококковом уретрите составляет 500 мг однократно в/м.

В/м введение осуществляется глубоко в большую ягодичную мышцу или в переднюю поверхность бедра.

Комбинированная терапия. Широкий спектр действия препарата Гепацеф позволяет осуществлять монотерапию при большинстве инфекций. Однако Гепацеф можно применять и для комбинированного лечения в сочетании с другими антибиотиками, если такое показано. При одновременном лечении аминогликозидами рекомендуется контролировать функцию почек. Следует учитывать официальные рекомендации по применению антибиотиков.

Применение у пациентов с нарушением функции печени. Коррекция дозы может потребоваться в случаях обструкции желчных протоков, тяжелых заболеваний печени или сопутствующего поражения почек. Если контроль концентрации препарата в плазме крови не проводят, доза не должна превышать 2 г/сут.

Применение у пациентов с нарушением функции почек. Поскольку почки не являются главным путем выведения цефоперазона, больным с поражением почек обычную суточную дозу (2–4 г) можно назначать без коррекции. Для пациентов, у которых скорость клубочковой фильтрации <18 мл/мин или плазменный уровень креатинина превышает 3,5 мг/100 мл, максимальная суточная доза составляет 4 г.

Т ½ цефоперазона из плазмы крови несколько уменьшается во время гемодиализа. Введение препарата следует осуществлять после окончания диализа.

Применение у пациентов с нарушением функции печени и сопутствующим нарушением функции почек. У пациентов с нарушением функции печени и сопутствующим поражением почек необходимо проводить наблюдение за концентрацией препарата в плазме крови и корректировать дозу в случае необходимости. Если контроль концентрации препарата в плазме крови не проводят, доза не должна превышать 2 г/сут.

Дети. Во время лечения младенцев и детей Гепацеф следует назначать в суточных дозах 50–200 мг/кг массы тела; дозу вводить в 2 приема (каждые 8–12 ч). Максимальная доза не должна превышать 12 г/сут (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Есть данные, что суточные дозы до 300 мг/кг массы тела применяли для лечения детей с тяжелыми инфекциями, включая нескольких пациентов с бактериальным менингитом, и они не вызывали осложнений.

Применение у новорожденных. Новорожденным (до 8 дней) препарат следует вводить каждые 12 ч.

В/в применение у детей и взрослых. Для прерывистой в/в инфузии 1 г препарата Гепацеф (содержимое 1 флакона) растворяют в 20–100 мл сочетающегося стерильного р-ра для в/в инъекций и вводить в течение 15 мин–1 ч. Если растворителем является стерильная вода, то во флакон с препаратом следует добавить ее не более 20 мл.

Для непрерывной в/в инфузии каждый грамм препарата Гепацеф растворить в 5 мл стерильной воды для инъекций или в 5 мл бактериостатической воды для инъекций; этот р-р добавить к соответствующему растворителю для в/в введения.

Для непосредственной в/в инъекции максимальная разовая доза препарата Гепацеф для взрослых пациентов составляет 2 г, для детей — 50 мг/кг массы тела. Препарат растворить в соответствующем растворителе для достижения конечной концентрации 100 мг/мл и вводить в течение не менее 3–5 мин.

Для антибактериальной профилактики послеоперационных осложнений назначать по 1 или 2 г препарата в/в за 30–90 мин до начала операции. Дозу можно вводить повторно через каждые 12 ч, однако в большинстве случаев — в течение не более 24 ч. При операциях с повышенным риском инфицирования (например операции в колоректальной зоне) и когда инфицирование может сопровождаться тяжелыми осложнениями (например при операциях на открытом сердце или протезировании суставов), профилактическое применение может продолжаться в течение 72 ч после окончания операции.

В/в введение. Стерильный порошок Гепацеф можно сначала растворить с помощью любого совместимого растворителя (2,8 мл/г цефоперазона), пригодного для в/в введения (табл. 2). С целью облегчения восстановления рекомендуется применять 5 мл растворителя на 1 г препарата Гепацеф.

Р-ры, рекомендованные для восстановления порошка цефоперазона натрия: 5% глюкоза для инъекций; 10% глюкоза для инъекций; 5% глюкоза и 0,9% натрия хлорид для инъекций; 0,9% натрия хлорид для инъекций; Нормосол-M и 5% глюкоза для инъекций; 5% глюкоза и 0,2% натрия хлорид для инъекций; Нормосол-R; стерильная вода для инъекций.

После восстановления полученный р-р следует развести одним из стандартных растворителей для введения: 5% глюкоза для инъекций; 10% глюкоза для инъекций; 5% глюкоза и р-р Рингера лактатный для инъекций; р-р Рингера лактатный для инъекций; 0,9% натрия хлорид для инъекций; 5% глюкоза и 0,9% хлорид натрия; Нормосол-M и 5% глюкоза для инъекций; Нормосол-R; 5% глюкоза и 0,2% натрия хлорид для инъекций.

В/м введение. Для приготовления р-ра, предназначенного для в/м введения, можно использовать стерильную или бактериостатическую воду для инъекций. В случаях, когда предполагается введение р-ра с концентрацией 250 мг/мл или выше, для приготовления р-ра рекомендуется использовать р-р лидокаина. Такой р-р можно приготовить, используя стерильную воду для инъекций и 2% р-р лидокаина гидрохлорида, что почти соответствует концентрации 0,5% р-ра гидрохлорида лидокаина.

Рекомендуется способ растворения в 2 этапа: сначала следует добавить необходимое количество стерильной воды для инъекций и взбалтывать до полного растворения порошка Гепацеф, после этого добавить необходимое количество 2% р-ра лидокаина и смешать (табл. 2).

Таблица 2.

Приготовление р-ра



Конечная концентрация цефоперазона, мг/мл 1-й этап, объем стерильной воды, мл 2-й этап, объем 2% р-ра лидокаина, мл Объем для введения*, мл Флакон

1 г 250 2,6 0,9 4 333 1,8 0,6 3