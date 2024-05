гиперчувствительность. Серьезные реакции гиперчувствительности (анафилактические реакции), иногда с летальным исходом, были зарегистрированы у пациентов, получающих бета-лактамные препараты или препараты цефалоспорина, включая цефоперазон. Эти реакции чаще возникали у пациентов, в анамнезе которых отмечают реакции гиперчувствительности к нескольким аллергенам.

Перед назначением цефоперазона следует тщательно собрать анамнез, чтобы выяснить, возникали ли у больного ранее реакции гиперчувствительности к цефалоспоринам, пенициллинам или другим лекарственным средствам. Необходимо с осторожностью назначать этот препарат пациентам, чувствительным к пенициллину.

Антибиотики следует с осторожностью назначать больным, у которых раньше отмечали проявления любой формы аллергии, особенно аллергии на лекарственные средства.

Если возникает аллергическая реакция, следует отменить препарат и назначить правильное лечение. Серьезные анафилактические реакции требуют немедленного введения адреналина. При необходимости следует применять кислород, в/в кортикостероиды, а также поддерживать проходимость дыхательных путей, в том числе с помощью интубации.

Зафиксированы случаи развития кожных реакций тяжелой степени, иногда с летальным исходом, таких как токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона и эксфолиативный дерматит у пациентов, применявших цефоперазон. При возникновении кожной реакции тяжелой степени терапию цефоперазоном следует прекратить и начать соответствующее лечение (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Применение у больных с нарушениями функции печени

Цефоперазон в значительной степени экскретируется с желчью. У пациентов с заболеваниями печени и/или обструкцией желчных путей удлиняется Т ½ цефоперазона из сыворотки крови и увеличивается почечная экскреция препарата с мочой. Даже при тяжелых нарушениях функции печени в желчи достигаются терапевтические концентрации цефоперазона, а Т ½ возрастает в 2–4 раза.

Общие предостережения

Сообщалось о случаях серьезных кровоизлияний, в том числе с летальным исходом, при применении цефоперазона.

К группе риска относятся пациенты с ограниченным питанием, мальабсорбцией и лица, длительно находящиеся на парентеральном (в/в) питании. Следует осуществлять наблюдение за такими пациентами относительно признаков кровотечения, тромбоцитопении и гипопротромбинемии. При развитии длительного кровотечения без выявления других причин этого явления следует прекратить применение цефоперазона.

Как и другие антибиотики, при длительном применении цефоперазон может приводить к усиленному росту резистентной микрофлоры, в связи с чем во время лечения пациенты нуждаются в тщательном наблюдении. Как и при лечении любым мощным системным препаратом, во время длительной терапии цефоперазоном рекомендуется проводить периодические обследования с целью выявления возможных функциональных нарушений со стороны систем организма, в частности почек, печени и кроветворения. Особенно важны такие обследования у новорожденных, в частности недоношенных и других младенцев.

При применении многих антибактериальных препаратов, включая цефоперазон, сообщалось о случаях диареи, вызванной Clostridium difficile (Clostridium difficile associated diarrhea — CDAD), которые по степени тяжести варьировали от легкой диареи до летального колита. Лечение антибактериальными препаратами нарушает нормальную микрофлору толстого кишечника, что приводит к усиленному росту C. difficile.

C. difficile синтезирует токсины A и B, вызывающие развитие CDAD. Штаммы C. difficile с гиперпродуцированием токсинов обуславливают повышенную заболеваемость и смертность, поскольку инфекции, которые они вызывают, могут быть устойчивыми к терапии антимикробными препаратами и могут нуждаться в коллектомии. Развитие CDAD следует заподозрить у всех пациентов, у которых наблюдались проявления диареи после применения антибиотиков. Необходимо тщательное изучение анамнеза, поскольку сообщалось, что CDAD возникала более чем через 2 мес после применения антибактериальных препаратов.

Если пациент соблюдает диету с низким содержанием натрия, следует учесть, что препарат Гепацеф содержит 34 мг натрия.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность . Исследование влияния препарата на репродуктивную функцию, проводившихся на животных в дозах, в 10 раз превышающих дозу для человека, не выявило доказательств ухудшения фертильности, а также тератогенного воздействия. Однако адекватных и должным образом контролируемых исследований у людей с участием беременных не проводилось. Учитывая, что в исследованиях влияния препарата на репродуктивную функцию у животных не всегда предусматривают реакцию человека, препарат следует применять в период беременности только при наличии четких показаний.

Период кормления грудью . Лишь небольшие количества цефоперазона проникают в грудное молоко. Хотя цефоперазон плохо проникает в грудное молоко, следует с осторожностью назначать препарат в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Опыт клинического применения цефоперазона свидетельствует о том, что влияние препарата на способность пациента управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами маловероятно.