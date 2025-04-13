Киев (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1319,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1289,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1293,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1402,15
Экономия при брони: -71,56 грн
1330,59 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1319,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1503,45
Экономия при брони: -86,31 грн
1417,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1284,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Тютюнника Василия, 37/1
3.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1189,35 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1289,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -38,10 грн
1282,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,50
Экономия при брони: -40,70 грн
1280,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1290,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1359,52
Экономия при брони: -63,27 грн
1296,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -38,10 грн
1282,20 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Неманская, 5
4.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1356,48
Экономия при брони: -46,50 грн
1309,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1263,90 грн
Аптека вашей семьи
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1283,10 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Неманская, 6
4.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1283,60 грн
Аптека низкие цены №1
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1255,10 грн