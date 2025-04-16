Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1380,48
Экономия при брони: -86,79 грн
1293,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,50
Экономия при брони: -45,80 грн
1275,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1289,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1260,00
Экономия при брони: -3,00 грн
1257,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1339,98
Экономия при брони: -81,36 грн
1258,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -44,60 грн
1275,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1338,62
Экономия при брони: -55,25 грн
1283,37 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1256,23
Экономия при брони: -94,47 грн
1161,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1289,80
Экономия при брони: -14,10 грн
1275,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1316,86
Экономия при брони: -56,88 грн
1259,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 80-Г
6.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1324,74
Экономия при брони: -64,90 грн
1259,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
6.8 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1288,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1472,60
Экономия при брони: -51,58 грн
1421,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1360,95
Экономия при брони: -86,89 грн
1274,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1371,50
Экономия при брони: -55,17 грн
1316,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1109,98
Экономия при брони: -59,95 грн
1050,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
9.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1376,16
Экономия при брони: -91,63 грн
1284,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
666,28
Экономия при брони: -27,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 66-Б
13.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1276,70
Экономия при брони: -1,00 грн
1275,70 грн