Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1172,18 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
977,70
Экономия при брони: -41,08 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -41,50 грн
1278,80 грн
Подорожник
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
4.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1278,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1502,22
Экономия при брони: -82,49 грн
1419,73 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1260,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1230,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
8.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1403,41
Экономия при брони: -102,70 грн
1300,71 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1400,46
Экономия при брони: -72,47 грн
1327,99 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
9.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1403,54
Экономия при брони: -80,55 грн
1322,99 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
685,98
Экономия при брони: -38,63 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
11.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1406,20
Экономия при брони: -73,26 грн
1332,94 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Рубана, 23
11.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1322,20
Экономия при брони: -58,55 грн
1263,65 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 141-А/26-А
16.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1399,74
Экономия при брони: -101,69 грн
1298,05 грн
Аптека низких цен
Соленое, ул. Героев Украины, 34
45.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1392,19
Экономия при брони: -86,86 грн
1305,33 грн
Аптека твоей родини
Синельниково, ул. Каштановая, 13-А
58.8 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1303,50 грн
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
61.0 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -43,90 грн
1276,40 грн
Не болей
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1340,67
Экономия при брони: -72,82 грн
1267,85 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, шоссе Запорожское, 45
62.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1283,30 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Героев, 23
62.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,94
Экономия при брони: -64,26 грн
1257,68 грн