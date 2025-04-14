Одесса (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1276,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1311,53
Экономия при брони: -55,38 грн
1256,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -37,30 грн
1283,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,35 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,50
Экономия при брони: -38,50 грн
1283,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1373,40
Экономия при брони: -69,95 грн
1303,45 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,35 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,54 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1289,88 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1289,80
Экономия при брони: -6,80 грн
1283,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1283,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1236,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1188,27
Экономия при брони: -33,57 грн
1154,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1189,35
Экономия при брони: -34,65 грн
1154,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1180,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1253,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,50
Экономия при брони: -38,50 грн
1283,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,50
Экономия при брони: -38,50 грн
1283,00 грн