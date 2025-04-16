Николаев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1312,67
Экономия при брони: -49,02 грн
1263,65 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1292,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1507,31
Экономия при брони: -85,45 грн
1421,86 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1372,15
Экономия при брони: -78,65 грн
1293,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1288,90
Экономия при брони: -4,10 грн
1284,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1251,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1238,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1340,61
Экономия при брони: -76,96 грн
1263,65 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1278,10 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -35,50 грн
1284,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -35,50 грн
1284,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -35,50 грн
1284,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1309,50
Экономия при брони: -45,85 грн
1263,65 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1351,92
Экономия при брони: -88,27 грн
1263,65 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1349,60
Экономия при брони: -66,05 грн
1283,55 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1327,28
Экономия при брони: -63,63 грн
1263,65 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1349,12
Экономия при брони: -85,47 грн
1263,65 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1438,03
Экономия при брони: -65,92 грн
1372,11 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1259,40 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1344,80
Экономия при брони: -81,15 грн
1263,65 грн