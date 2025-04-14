Днепр (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Днепр
Не болей
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1356,36
Экономия при брони: -104,98 грн
1251,38 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1451,16
Экономия при брони: -138,02 грн
1313,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,50
Экономия при брони: -45,80 грн
1275,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,54 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
699,65
Экономия при брони: -44,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1407,28
Экономия при брони: -78,11 грн
1329,17 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
994,50
Экономия при брони: -70,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
267,13
Экономия при брони: -11,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,50
Экономия при брони: -45,80 грн
1275,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
798,11
Экономия при брони: -45,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1338,71
Экономия при брони: -84,30 грн
1254,41 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1239,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1342,77
Экономия при брони: -84,95 грн
1257,82 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 106
5.0 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1456,78
Экономия при брони: -119,00 грн
1337,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1288,90
Экономия при брони: -13,20 грн
1275,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
5.0 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
550,14
Экономия при брони: -41,99 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 1
5.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1364,95
Экономия при брони: -92,47 грн
1272,48 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1002,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Подолинского Сергея, 10-А
5.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1363,40
Экономия при брони: -92,47 грн
1270,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1289,80
Экономия при брони: -14,10 грн
1275,70 грн