ЦЕФОПЕРАЗОН (CEFOPERAZONUM) Действующее вещество
полусинтетический антибиотик цефалоспоринового ряда III поколения с широким спектром антибактериального действия. Применяется парентерально.
Бактерицидное действие цефоперазона обусловлено ингибированием синтеза бактериальной стенки. Устойчив к действию многих β-лактамаз и активен в отношении большого количества различных микроорганизмов, включая: грамположительные микроорганизмы, в том числе Staphylococcus aureus (штаммы, продуцирующие и непродуцирующие пенициллиназу), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (β-гемолитические стрептококки группы A), Streptococcus agalactiae (β-гемолитические стрептококки группы B) и другие штаммы β-гемолитических стрептококков, многие штаммы Streptococcus faecalis; грамотрицательные микроорганизмы, в том числе Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Haemophilus influenzae (штаммы, продуцирующие и непродуцирующие β-лактамазы), Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia spp. (включая P. rettgeri), Serratia spp. (включая S. marcescens), Salmonella spp., Shigella spp., Pseudomonas aeruginosa и некоторые другие штаммы Pseudomonas, некоторые штаммы Acinetobacter calcoaceticus, Neisseria gonorrhoeae (штаммы, продуцирующие и непродуцирующие β-лактамазы), Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, Yersinia enterocolitica.
Цефоперазон эффективен также в отношении анаэробных микроорганизмов, в том числе Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Veillonella spp., Clostridium spp., Lactobacillus spp., Fusobacterium spp., Bacteroides fragilis и другие представители рода Bacteroides.
После однократного введения цефоперазон выявляется в высокой концентрации в крови, желчи и моче.
T½ цефоперазона составляет приблизительно 2 ч независимо от способа введения.
Цефоперазон хорошо проникает во все органы и ткани, содержится в терапевтической концентрации в перитонеальной и асцитической жидкости, СМЖ (при менингите), в моче, желчи и стенке желчного пузыря, в мокроте и легких, небных миндалинах и слизистой оболочке синусов, почках, мочеточниках, предстательной железе, яичках, матке и фаллопиевых трубах, костях, пуповинной крови и амниотической жидкости.
Цефоперазон выводится с желчью и мочой. Cmax цефоперазона в желчи достигается через 1–3 ч после введения и в 100 раз превышает концентрацию в плазме крови. При повторном введении цефоперазон не кумулирует. Cmax в плазме крови и T½ цефоперазона у больных с почечной недостаточностью не отличаются от таковых у пациентов с нормальной функцией почек. У пациентов с нарушенной функцией печени T½ препарата и его экскреция с мочой увеличиваются, при почечно-печеночной недостаточности возможно накопление цефоперазона в крови.
инфекционные заболевания, вызванные чувствительными к цефоперазону возбудителями, в том числе респираторные инфекции, инфекции мочевыделительной системы, перитонит, холецистит, холангит, эндометрит, гонорея, менингит, септицемия, инфекции костей, суставов, кожи и мягких тканей.
Цефоперазон применяют для профилактики инфекционных осложнений в послеоперационный период.
обычная суточная доза для взрослых составляет 2–4 г, цефоперазон вводят каждые 12 ч. При тяжелых инфекциях суточную дозу можно повысить до 8 г, разделенных на 2 введения. В случае необходимости дальнейшего повышения суточной дозы до 12–16 г ее разделяют на 3–4 введения.
При неосложненном гонококковом уретрите рекомендуется одноразовое в/м введение 0,5 г цефоперазона.
Больным с почечной недостаточностью цефоперазон назначают в обычной дозе, но при скорости клубочковой фильтрации <18 мл/мин или уровне креатинина в плазме крови >3,5 мг% суточная доза не должна превышать 4 г.
Детям назначают 50–200 мг/кг/сут в 2 введения. Новорожденным (до 8 дней) цефоперазон вводят каждые 12 ч. При необходимости суточную дозу можно повысить (у детей раннего возраста суточная доза до 300 мг/кг не вызывала развития осложнений).
Для профилактики послеоперационных осложнений назначают по 1–2 г цефоперазона в/в за 30–90 мин до начала операции. Введение антибиотика можно повторять каждые 12 ч, обычно не более 2 раз. При операциях с повышенным риском инфицирования или в случае, когда инфицирование может привести к особенно тяжелым последствиям (например при операциях на открытом сердце или протезировании суставов), профилактическое применение может продолжаться в течение 72 ч после операции.
Для в/в вливания 1 г порошка следует растворить в 5 мл совместимого растворителя, но не менее чем в 2,8 мл. Затем полученный р-р разводят в инфузионных средах.
При в/в струйном введении разовая доза для взрослых не должна превышать 2 г, для детей — 50 мг/кг.
При приготовлении р-ров, предназначенных для в/м введений, используют стерильную воду для инъекций. Если необходимая концентрация должна превышать 250 мг/мл, рекомендуется использовать 0,5% р-р лидокаина.
Цефоперазон вводят глубоко в большие мышцы.
повышенная чувствительность к цефалоспоринам.
возможны аллергические реакции (макулопапулезная сыпь, эозинофилия, лихорадка), диарея, незначительное снижение уровня нейтрофильных гранулоцитов (при длительном лечении — обратимая нейтропения), снижение уровня гемоглобина или гематокрита, гипопротромбинемия, умеренное повышение уровня АлАТ, АсАТ и ЩФ. При в/м введении иногда возникает болезненность в месте инъекции, при в/в — флебит.
необходимо соблюдать осторожность при назначении цефоперазона пациентам, имеющим указания в анамнезе на аллергические реакции, особенно связанные с применением пенициллинов. При появлении аллергических реакций цефоперазон следует отменить.
У пациентов с почечно-печеночной недостаточностью необходимо контролировать концентрацию цефоперазона в плазме крови и по показаниям проводить корригирование доз. Без мониторирования концентрации антибиотика в плазме крови суточная доза не должна превышать 2 г.
Цефоперазон следует вводить дополнительно после окончания процедуры гемодиализа.
У некоторых пациентов лечение цефоперазоном может привести к дефициту в организме витамина К. Это связано, по всей вероятности, с подавлением кишечной флоры, которая синтезирует этот витамин. Такому риску подвержены ослабленные пациенты, больные с муковисцидозом, а также пациенты, находящиеся в течение продолжительного времени на парентеральном питании. У таких больных следует контролировать уровень протромбина; в случае необходимости им дополнительно назначают витамин К.
В период лечения цефоперазоном следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков (возможны приливы крови к лицу, головная боль, тахикардия, гипергидроз).
Во время лечения цефоперазоном возможны ложноположительные результаты при определении содержания глюкозы в моче неферментативными методами и при установлении реакции Кумбса.
Цефоперазон следует с осторожностью назначать новорожденным и недоношенным детям.
Несмотря на то что нет данных о неблагоприятном воздействии цефоперазона на плод, его не рекомендуется назначать в период беременности, особенно в I триместр, при отсутствии абсолютных показаний к его применению. На время лечения антибиотиком необходимо прервать кормление грудью, поскольку цефоперазон в небольшом количестве проникает в грудное молоко.
р-ры цефоперазона и аминогликозидов не следует смешивать в одном объеме, при одновременном назначении цефоперазон вводят раньше аминогликозидов. Перед введением аминогликозидов необходимо промыть инфузионную систему 0,9% р-ром натрия хлорида.
многократное превышение терапевтической дозы может привести к развитию эпилептиформных припадков, требующих назначения противосудорожного средства (диазепама). Случаи анафилактического шока весьма редкие, однако их развитие представляет серьезную угрозу для жизни пациента и требует проведения экстренной неотложной терапии.