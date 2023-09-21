обычная суточная доза для взрослых составляет 2–4 г, цефоперазон вводят каждые 12 ч. При тяжелых инфекциях суточную дозу можно повысить до 8 г, разделенных на 2 введения. В случае необходимости дальнейшего повышения суточной дозы до 12–16 г ее разделяют на 3–4 введения.

При неосложненном гонококковом уретрите рекомендуется одноразовое в/м введение 0,5 г цефоперазона.

Больным с почечной недостаточностью цефоперазон назначают в обычной дозе, но при скорости клубочковой фильтрации <18 мл/мин или уровне креатинина в плазме крови >3,5 мг% суточная доза не должна превышать 4 г.

Детям назначают 50–200 мг/кг/сут в 2 введения. Новорожденным (до 8 дней) цефоперазон вводят каждые 12 ч. При необходимости суточную дозу можно повысить (у детей раннего возраста суточная доза до 300 мг/кг не вызывала развития осложнений).

Для профилактики послеоперационных осложнений назначают по 1–2 г цефоперазона в/в за 30–90 мин до начала операции. Введение антибиотика можно повторять каждые 12 ч, обычно не более 2 раз. При операциях с повышенным риском инфицирования или в случае, когда инфицирование может привести к особенно тяжелым последствиям (например при операциях на открытом сердце или протезировании суставов), профилактическое применение может продолжаться в течение 72 ч после операции.

Для в/в вливания 1 г порошка следует растворить в 5 мл совместимого растворителя, но не менее чем в 2,8 мл. Затем полученный р-р разводят в инфузионных средах.

При в/в струйном введении разовая доза для взрослых не должна превышать 2 г, для детей — 50 мг/кг.

При приготовлении р-ров, предназначенных для в/м введений, используют стерильную воду для инъекций. Если необходимая концентрация должна превышать 250 мг/мл, рекомендуется использовать 0,5% р-р лидокаина.

Цефоперазон вводят глубоко в большие мышцы.