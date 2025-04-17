Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,50
Экономия при брони: -35,00 грн
1286,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1410,78
Экономия при брони: -102,64 грн
1308,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,35 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1367,28
Экономия при брони: -61,75 грн
1305,53 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1288,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
669,70
Экономия при брони: -35,42 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1303,80
Экономия при брони: -17,30 грн
1286,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1419,11
Экономия при брони: -103,99 грн
1315,12 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1456,23
Экономия при брони: -146,86 грн
1309,37 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1294,00 грн
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1276,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1288,90
Экономия при брони: -2,40 грн
1286,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -33,80 грн
1286,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -33,80 грн
1286,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1334,39
Экономия при брони: -83,24 грн
1251,15 грн
В городах рядом
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1321,50
Экономия при брони: -35,00 грн
1286,50 грн
Ощад аптека
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -33,80 грн
1286,50 грн
Подорожник
Мена, ул. Шевченко Тараса, 61-А
65.1 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1320,30
Экономия при брони: -33,80 грн
1286,50 грн
Аптека низких цен
Козелец, ул. Соборности, 14
66.2 км
Гепацеф® порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №10
Корпорация Артериум
1360,30
Экономия при брони: -64,63 грн
1295,67 грн