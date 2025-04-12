есть сообщения о возникновении кожных высыпаний, анафилактических реакций и прогрессирующих системных нарушений с вовлечением в патологический процесс кожи, легких, печени, почек у пациентов, принимающих флуоксетин. При появлении кожных высыпаний или других аллергических реакций, этиология которых не может быть определена, прием флуоксетина следует отменить.

При приеме флуоксетина возможно развитие мидриаза. Таким образом, препарат следует назначать с осторожностью пациентам с высоким внутриглазным давлением или риском возникновения острых приступов закрытоугольной глаукомы.

Как и в случае применения других антидепрессантов, флуоксетин следует с осторожностью назначать больным, у которых в анамнезе есть эпилептические припадки и судороги.

При одновременном применении флуоксетина и электросудорожной терапии возможно развитие продолжительных эпилептических припадков.

Флуоксетин, как и другие антидепрессанты, может вызывать манию или гипоманию.

Флуоксетин активно метаболизируется в печени и выводится почками. Низкие дозы, как альтернативные суточные дозы, рекомендуются пациентам с нарушением функции печени. При приеме 20 мг/сут в течение 2 мес у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <10 мл/мин) и пациентов, нуждающихся в гемодиализе, уровни флуоксетина или норфлуоксетина в плазме крови такие, как у пациентов с нормальной функцией почек.

Кардиоваскулярные эффекты. Известно, что лечение флуоксетином сопровождается удлинением интервала Q–T и желудочковой аритмией, включая полиморфную желудочковую тахикардию torsade de pointes. Таким образом, флуоксетин следует с осторожностью применять больным с синдромом удлинения интервала Q–T, пациентам с отягощенным семейным анамнезом пролонгации интервала Q–T или клиническими состояниями, обусловливающими нарушения сердечного ритма (например гипокалиемия, гипомагниемия, брадикардия, острый инфаркт миокарда или декомпенсированная сердечная недостаточность).

У пациентов с сопутствующими стабильными кардиологическими заболеваниями перед лечением флуоксетином необходимо провести мониторинг ЭКГ. При возникновении аритмии на фоне лечения флуоксетином необходимо отменить прием лекарственного средства и выполнить ЭКГ.

У пациентов, принимающих флуоксетин, может отмечаться уменьшение массы тела.

При применении флуоксетина возможно развитие гипонатриемии. В основном это характерно для пациентов пожилого возраста и больных, получающих диуретики, вследствие уменьшения ОЦК.

У больных сахарным диабетом во время лечения флуоксетином отмечалась гипогликемия, а после отмены препарата — гипергликемия. В начале и по окончании лечения флуоксетином может потребоваться коррекция дозы инсулина и/или противодиабетических препаратов для приема внутрь.

Суицид/суицидальные мысли или клиническое ухудшение. Депрессия, связанная с повышением риска суицидальных мыслей, попытки суицида. Риск существует, пока не наступает стабильная ремиссия. Улучшение может не наступать в течение нескольких или более недель лечения. Пациентов следует внимательно наблюдать, пока не наступит улучшение. Общий клинический опыт показывает, что риск суицида может повышаться на ранних стадиях выздоровления.

Необходимо постоянно наблюдать за пациентами с большими депрессивными расстройствами и другими психическими заболеваниями.

Следует внимательно наблюдать за пациентами, особенно с высоким риском, в начале лечения или при изменении дозы.

При появлении клинического ухудшения, суицидальных попыток или изменении поведения следует принять соответствующие меры.

Акатизия/психомоторная дисфория. Применение флуоксетина связано с развитием акатизии, которая субъективно характеризуется необходимостью двигаться, часто с невозможностью стоять или сидеть. Это отмечается особенно в первые недели лечения. Пациентам, у которых развились такие симптомы, не рекомендуется повышать дозу.

Симптомы отмены. Часто возникают симптомы отмены, если лечение внезапно прекращается. Риск развития симптомов отмены зависит от многих факторов, включая продолжительность, дозу при лечении и уровень снижения дозы. Следует проводить титрование — снижение дозы в течение 1 или 2 нед по мере необходимости.

Геморрагии. Сообщалось о возникновении подкожных кровоизлияний, таких как экхимозы или пурпура. Экхимозы возникают редко при лечении флуоксетином. Другие геморрагические проявления (гинекологические кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения и другие кожные или слизистые кровоизлияния) также наблюдались редко. С осторожностью следует применять препарат у пациентов, одновременно принимающих пероральные антикоагулянты и препараты, влияющие на функцию тромбоцитов (атипичные антипсихотические средства, такие как клозапин, фенотиазин, большинство трициклических антидепрессантов, ацетилсалициловая кислота, НПВП), или другие препараты, которые могут повысить риск кровотечения, пациентов с кровотечением в анамнезе.

Суицидальные мысли и враждебность (преимущественно агрессия, оппозиционное поведение и гнев) чаще отмечали у детей в возрасте от 8 лет: флуоксетин можно применять у этой возрастной категории исключительно для лечения депрессий средней и тяжелой степени и не следует применять при других показаниях. Если, исходя из клинической необходимости, все же принимается решение о лечении, следует проводить мониторинг состояния пациента относительно наличия у него суицидальных мыслей. Только в отдельных случаях можно назначать длительное лечение, учитывая безопасность применения препарата, влияние на рост, половое созревание, когнитивные, эмоциональные и поведенческие проявления. Есть данные, что у детей, лечившихся флуоксетином, отмечали уменьшение роста и массы тела. Нельзя исключить задержку роста в пубертатный период. Следует проводить мониторинг пубертатного развития (рост, масса тела и стадийность развития) во время и после лечения. Если определяются любые отклонения, следует обязательно обратиться к врачу. В исследованиях применения препарата у детей часто сообщалось о мании и гипомании. Поэтому следует наблюдать за состоянием пациентов относительно появления мании/гипомании. Всегда следует оценивать соотношение польза/риск как для детей, так и для взрослых.

Компонент краситель «Желтый закат» FCF (Е110), входящий в состав оболочки капсулы, может вызывать аллергические реакции.

Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказано.

Дети. Препарат не применять у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения Флуксеном следует воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстрых психомоторных реакций, что связано с риском развития описанных побочных реакций.