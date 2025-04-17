Винница (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
134,30
Экономия при брони: -13,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
132,50
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
136,50
Экономия при брони: -16,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,57
Экономия при брони: -15,18 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
136,69
Экономия при брони: -9,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
82,96
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
134,19
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
131,24
Экономия при брони: -10,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
129,61
Экономия при брони: -9,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум