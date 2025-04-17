Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,23
Экономия при брони: -3,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
152,87
Экономия при брони: -10,68 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
132,35
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
126,31
Экономия при брони: -4,64 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
149,47
Экономия при брони: -7,43 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
136,50
Экономия при брони: -15,53 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -0,80 грн