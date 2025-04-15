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Флуксен® (Fluxen)

Флуксен® (Fluxen)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 162 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
133,59
Экономия при брони: -9,98 грн
123,61 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
122,45 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
39,66 грн
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
121,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,40 грн
123,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,30 грн
123,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,75
Экономия при брони: -12,14 грн
123,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
131,81
Экономия при брони: -9,36 грн
122,45 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,30
Экономия при брони: -1,40 грн
123,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,30
Экономия при брони: -1,40 грн
123,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
119,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
126,30
Экономия при брони: -2,40 грн
123,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
39,65 грн
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
120,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,30 грн
123,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,44
Экономия при брони: -11,83 грн
123,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,90 грн
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