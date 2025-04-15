Львов (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,00 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
133,59
Экономия при брони: -9,98 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,75
Экономия при брони: -12,14 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
131,81
Экономия при брони: -9,36 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
126,30
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,44
Экономия при брони: -11,83 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум