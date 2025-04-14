Киев
Флуксен® (Fluxen)

Флуксен® (Fluxen)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 259 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
129,41
Экономия при брони: -6,96 грн
122,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
118,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
118,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
136,53
Экономия при брони: -9,74 грн
126,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
119,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
119,04 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
138,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
139,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
131,40
Экономия при брони: -6,20 грн
125,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
119,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
136,23
Экономия при брони: -12,51 грн
123,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
130,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
117,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
119,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
156,63
Экономия при брони: -7,42 грн
149,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
48,28
Экономия при брони: -2,91 грн
45,37 грн
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,79
Экономия при брони: -12,18 грн
123,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
43,93 грн
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
139,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
122,22 грн
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