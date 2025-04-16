Николаев (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,80
Экономия при брони: -4,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,28
Экономия при брони: -11,67 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
127,13
Экономия при брони: -6,68 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
136,89
Экономия при брони: -16,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
136,38
Экономия при брони: -19,32 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,38
Экономия при брони: -14,99 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
83,99
Экономия при брони: -4,07 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум