Киев
Флуксен® (Fluxen)

Флуксен® (Fluxen)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 112 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,80
Экономия при брони: -4,09 грн
121,71 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,50 грн
123,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,28
Экономия при брони: -11,67 грн
123,61 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
45,60 грн
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
105,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
117,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
38,99 грн
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
104,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,50 грн
123,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
127,13
Экономия при брони: -6,68 грн
120,45 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
136,89
Экономия при брони: -16,54 грн
120,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,50 грн
123,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
113,64 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -1,50 грн
123,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
136,38
Экономия при брони: -19,32 грн
117,06 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
43,31 грн
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
115,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,38
Экономия при брони: -14,99 грн
120,39 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
83,99
Экономия при брони: -4,07 грн
79,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
113,94 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,70 грн
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