Киев (адрес не указан)
Доступно в 793 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,28
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
132,46
Экономия при брони: -4,55 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
46,95
Экономия при брони: -3,67 грн
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
122,86
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
136,28
Экономия при брони: -8,37 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум