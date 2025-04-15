Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
127,90
Экономия при брони: -6,87 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
134,35
Экономия при брони: -10,74 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
124,25
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
124,20
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,75
Экономия при брони: -4,54 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
132,00
Экономия при брони: -7,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
132,91
Экономия при брони: -11,63 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
134,46
Экономия при брони: -11,98 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
133,01
Экономия при брони: -8,32 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
131,53
Экономия при брони: -10,11 грн