Киев
Флуксен® (Fluxen)

Флуксен® (Fluxen)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 203 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
113,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
127,90
Экономия при брони: -6,87 грн
121,03 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
134,35
Экономия при брони: -10,74 грн
123,61 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
46,90 грн
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
117,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -0,80 грн
124,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
28,69 грн
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
124,25
Экономия при брони: -5,45 грн
118,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
45,45 грн
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
124,20
Экономия при брони: -7,20 грн
117,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -0,80 грн
124,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
113,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,75
Экономия при брони: -4,54 грн
131,21 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
45,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
132,00
Экономия при брони: -7,60 грн
124,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
119,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
132,91
Экономия при брони: -11,63 грн
121,28 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
134,46
Экономия при брони: -11,98 грн
122,48 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
133,01
Экономия при брони: -8,32 грн
124,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
131,53
Экономия при брони: -10,11 грн
121,42 грн
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