Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,43
Экономия при брони: -13,63 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
137,84
Экономия при брони: -6,63 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,96
Экономия при брони: -8,49 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,15
Экономия при брони: -11,79 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
129,76
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
128,43
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
128,09
Экономия при брони: -8,31 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
135,19
Экономия при брони: -15,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,12
Экономия при брони: -5,34 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
125,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
134,23
Экономия при брони: -13,84 грн