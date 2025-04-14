Одесса (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
127,68
Экономия при брони: -7,06 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
133,17
Экономия при брони: -5,26 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
133,96
Экономия при брони: -9,75 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
133,06
Экономия при брони: -5,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
123,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
134,44
Экономия при брони: -10,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
44,36
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
134,70
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
129,23
Экономия при брони: -6,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
134,52
Экономия при брони: -6,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум
137,16
Экономия при брони: -13,52 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Флуксен® капсулы 20 мг №30
Корпорация Артериум