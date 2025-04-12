Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Мукалитаном может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, собравшейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и воспалительных элементов. Поэтому при диффузном поражении бронхов, при значительных изменениях физико-химических свойств мокроты и снижении мукоцилиарного транспорта терапию Мукалитаном необходимо сочетать с назначением муколитических препаратов (бромгексина).

Не рекомендуется назначение при сухом кашле, так как возможно его усиление. Если во время лечения развивается одышка, повышение температуры или появляется гнойная мокрота, необходимо обратиться к врачу.

Целесообразно принимать разовые дозы препарата каждые 4 часа.

Препарат содержит сахар, что следует учитывать больным сахарным диабетом.