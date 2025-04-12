Мукалитан (Mucalitan)
Мукалитан инструкция по применению
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки серовато-бурого цвета с вкраплениями, плоскоцилиндрические, с фаской.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Мукалитан — эффективное отхаркивающее средство, действие которого обеспечивается секретолитическими и бронхолитическими свойствами. Препарат оказывает умеренное противокашлевое действие, уменьшает количество приступов кашля и их интенсивность. Обладает смягчающим, противовоспалительным и обволакивающим свойствами. Нормализует измененную бронхолегочную секрецию, улучшает выделение мокроты: уменьшает ее вязкость и адгезивные свойства, облегчает продвижение мокроты из нижних в верхние отделы дыхательных путей и ее отхаркивание.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания
Кашель при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся образованием густого и вязкого бронхиального секрета и/или нарушением его отхаркивания: бронхиты, пневмонии, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к мукалтину или другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
В настоящее время данные о лекарственных взаимодействиях Мукалитана отсутствуют. Не назначать одновременно с препаратами, которые подавляют кашель (кодеин).
Мукалитан можно одновременно принимать с другими противокашлевыми и отхаркивающими средствами.
Особенности применения
Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Мукалитаном может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, собравшейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и воспалительных элементов. Поэтому при диффузном поражении бронхов, при значительных изменениях физико-химических свойств мокроты и снижении мукоцилиарного транспорта терапию Мукалитаном необходимо сочетать с назначением муколитических препаратов (бромгексина).
Не рекомендуется назначение при сухом кашле, так как возможно его усиление. Если во время лечения развивается одышка, повышение температуры или появляется гнойная мокрота, необходимо обратиться к врачу.
Целесообразно принимать разовые дозы препарата каждые 4 часа.
Препарат содержит сахар, что следует учитывать больным сахарным диабетом.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям старше 12 лет назначать по 1–2 таблетки 3–4 раза в день до еды. Разовые дозы для детей в зависимости от возраста, составляют 1–3 года — 1 таблетка, 3–12 лет — 1–2 таблетки.
При применении детям препарат можно растворить в ⅓ стакана теплой воды, по желанию добавить сахарный или фруктовый сироп.
Курс лечения — от 7 дней до 1–2 месяцев, в зависимости от формы заболевания.
Дети
Препарат применять детям в возрасте от 1 года.
Передозировки
При применении в указанных терапевтических дозах передозировка невозможна. При длительном применении или превышении указанных доз могут возникнуть тошнота и рвота. Терапия — симптоматическая.
Побочные реакции
В некоторых случаях возможно возникновение аллергических реакций в виде крапивницы, зуда кожи.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºC. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 30 таблеток в контейнерах полимерных.
Категория отпуска
Без рецепта.