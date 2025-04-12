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Мукалитан (Mucalitan)

Мукалитан таблетки 0,05 г контейнер №30
Цены в Киев
от 42,80 грн
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Характеристики
Производитель
ООО "Тернофарм"
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,05 г
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/0344/01/01 от 13.06.2019
Международное название

Мукалитан инструкция по применению

Лекарственная форма

Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки серовато-бурого цвета с вкраплениями, плоскоцилиндрические, с фаской.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Мукалитан — эффективное отхаркивающее средство, действие которого обеспечивается секретолитическими и бронхолитическими свойствами. Препарат оказывает умеренное противокашлевое действие, уменьшает количество приступов кашля и их интенсивность. Обладает смягчающим, противовоспалительным и обволакивающим свойствами. Нормализует измененную бронхолегочную секрецию, улучшает выделение мокроты: уменьшает ее вязкость и адгезивные свойства, облегчает продвижение мокроты из нижних в верхние отделы дыхательных путей и ее отхаркивание.
Фармакокинетика. Не изучалась.

Показания

Кашель при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся образованием густого и вязкого бронхиального секрета и/или нарушением его отхаркивания: бронхиты, пневмонии, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к мукалтину или другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В настоящее время данные о лекарственных взаимодействиях Мукалитана отсутствуют. Не назначать одновременно с препаратами, которые подавляют кашель (кодеин).
Мукалитан можно одновременно принимать с другими противокашлевыми и отхаркивающими средствами.

Особенности применения

Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Мукалитаном может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, собравшейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и воспалительных элементов. Поэтому при диффузном поражении бронхов, при значительных изменениях физико-химических свойств мокроты и снижении мукоцилиарного транспорта терапию Мукалитаном необходимо сочетать с назначением муколитических препаратов (бромгексина).
Не рекомендуется назначение при сухом кашле, так как возможно его усиление. Если во время лечения развивается одышка, повышение температуры или появляется гнойная мокрота, необходимо обратиться к врачу.
Целесообразно принимать разовые дозы препарата каждые 4 часа.
Препарат содержит сахар, что следует учитывать больным сахарным диабетом.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет назначать по 1–2 таблетки 3–4 раза в день до еды. Разовые дозы для детей в зависимости от возраста, составляют 1–3 года — 1 таблетка, 3–12 лет — 1–2 таблетки.
При применении детям препарат можно растворить в ⅓ стакана теплой воды, по желанию добавить сахарный или фруктовый сироп.
Курс лечения — от 7 дней до 1–2 месяцев, в зависимости от формы заболевания.

Дети

 Препарат применять детям в возрасте от 1 года.

Передозировки

При применении в указанных терапевтических дозах передозировка невозможна. При длительном применении или превышении указанных доз могут возникнуть тошнота и рвота. Терапия — симптоматическая.

Побочные реакции

В некоторых случаях возможно возникновение аллергических реакций в виде крапивницы, зуда кожи.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºC. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 таблеток в контейнерах полимерных.

Категория отпуска

Без рецепта.