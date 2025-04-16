Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
55,67
Экономия при брони: -5,67 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,47
Экономия при брони: -4,47 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
42.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,23
Экономия при брони: -5,23 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
112.9 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
51,65
Экономия при брони: -3,59 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
113.2 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
51,02
Экономия при брони: -3,11 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
116.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони: -4,48 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 4-К
117.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
125.8 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
55,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
134.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
134.7 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони: -5,48 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
54,48
Экономия при брони: -4,48 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
138.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
138.1 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 139-В
161.3 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Мукалитан таблетки 0.05 г контейнер №30
ООО "Тернофарм"